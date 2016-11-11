Україна гарантувала угорським вболівальникам максимально комфортні умови під час Чемпіонату світу з хокею

16:23, 11 листопада 2016
Хокей
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Велика група угорських вболівальників планує відвідати турнір, який відбудеться у квітні в столиці України.

Велика група угорських вболівальників відвідає чемпіонат світу у Києві / stadiums.at.ua

У Івано-Франківську відбулася робоча зустріч Державного секретаря Міністерства людських ресурсів Угорщини Міклоша Шолтеса з представниками Оргкомітету Чемпіонату світу з хокею, під час якої угорській стороні було гарантовано максимально комфортні умови для вболівальників під час проведення турніру, повідомляє прес-служба змагань.

Україну має намір відвідати велика група угорських вболівальників. Сторони обговорили питання щодо організаційних елементів приїзду вболівальників: розселення, логістики, забезпечення безпеки під час Чемпіонату тощо. Для вболівальників будуть створені максимально комфортні умови перебування в столиці та відвідування матчів Чемпіонату.

Пан Шолтес відвідував Україну з нагоди 60-ї річниці Угорської революції. 

Чемпіонат світу з хокею в Дивізіоні ІА пройде у Києві з 22 по 28 квітня 2017 року. Цей турнір – другий за престижністю міжнародний хокейний турнір. В 2016-му році наша команда виграла турнір у Дивізіоні ІВ, що відбувся у Хорватії. У разі перемоги на домашньому Чемпіонаті наша збірна увійде до елітного дивізіону світового хокею.  

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