"Монреаль" здобув дев'яту поспіль домашню перемогу на старті сезону НХЛ і повторив рекорд

"Монреаль Канадієнс" обіграли "Лос-Анджелес Кінгз" з рахунком 4:1 і здобули дев'яту домашню перемогу поспіль на старті сезону, повторивши власний рекорд 63-річної давності, повідомляє офіційний сайт ліги.

Одним з головних творців перемоги став воротар Кері Прайс, що відбив 23 кидка і здобув 12-ту перемогу поспіль. Це найтриваліша переможна воротарська серія в НХЛ з тих пір, як Йонас Хіллер виграв 14 матчів поспіль у складі "Анахайма" з 6 грудня 2013 року по 12 січня 2014 року.

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"Канадієнс" вперше в 99-річній історії виграли 12 перших матчів з 14 на старті сезону.

Цікава статистика: гравці "Кінгз" провели 58 силових прийомів проти 21 у "Канадієнс".

Монреаль Канадієнс – Лос-Анджелес Кінгз– 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)

Піттсбург Пінгвінз – Міннесота Уайлд– 2:4 (1:1, 1:1, 0:2)

Тампа-Бей Лайтнінг – Нью-Йорк Айлендерс– 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)

Бостон Брюїнз – Коламбус Блю Джекетс– 5:2 (4:1, 1:0, 0:1)

Кароліна Харрікейнз – Анахайм Дакс– 2:4 (0:0, 1:3, 1:1)

Детройт Ред Уінгз – Ванкувер Кенакс– 3:1 (2:0, 0:0, 1:1)

Флорида Пантерз – Сан-Хосе Шаркс– 2:4 (2:1, 0:1, 0:2)

Нешвілл Предаторз – Сент-Луїс Блюз– 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)

Арізона Койотс – Вінніпег Джетс– 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)

Калгарі Флеймс – Даллас Старз– 2:4 (0:2, 2:0, 0:2)