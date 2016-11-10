"Кременчук" обіграв "Дженералз" в гостях у центральному матчі дня УХЛ

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У Броварах завершився центральний матч туру Української хокейної ліги, в якому "Дженералз" приймав "Кременчук" і програв з рахунком 1:3, повідомляє офіційний сайт ліги.

Вирішальним у цьому матчі став другий період

У стартовій 20-хвилинці кияни і кременчужани грали на рівних і забили по голу. На точний кидок гравця столичної команди Баскова в самому початку матчу, на 26-й секунді, гості відповіли кидком Кирющенкова на 15-й хвилині - 1:1.

Вирішальним у матчі став другий період. Спочатку Бойків на 24-й хвилині завершив комбінацію за участю Слиша і Коренчука. А за 5 хвилин, на 29-й, Гніденко встановив остаточний рахунок у матчі - 1:3.

У третьому періоді забитих голів не було.

Напередодні, у цьому турі донецький "Донбас" розгромив харківський "Витязь" - 10:0, а "Кривбас" з Кривого Рогу трохи менш крупно здолав білоцерківський "Білий Барс" - 7:1.

Таким чином, в турнірній таблиці у "Кременчука" 39 очок (18 ігор), "Кривбаса" - 37 (17 ігор), "Донбасу" - 36 (16), "Дженералз" - 23 (15), "Витязя" - 6 (16) і "Білого Барса" 6 (16).