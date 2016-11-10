НХЛ: "Чикаго" виграв сьомий раз поспіль, перемоги "Коламбуса" та "Оттави" (результати матчів)

Команда "Чикаго Блекхоукс" минулої ночі виграла свій сьомий матч поспіль у регулярному чемпіонаті Національної хокейної ліги.

Цього разу клуб зі штату Іллінойс здобув перемогу в овертаймі над "Сент-Луїсом". Переможну шайбу за "Чикаго" закинув росіянин Артемій Панарін.

Сім перемог поспіль дозволили "Чикаго" очолити Атлантичний дивізіон, а також ділити лідерство з "Едмонтоном" в Західній конференції, маючи по 19 очок.

Інші матчі дня також завершилися овертаймами - "Коламбус" переміг "Анахайм", а "Оттава" в серії буллітів - "Баффало".

Результати матчів:

Сент-Луїс - Чикаго 1:2 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 0:1)

Шайби: 21:22 Хосса - 0:1, 57:49 Пьєтранджело - 1:1, ОТ 00:25 Панарін - 1:2.

Коламбус - Анахайм 3:2 ОТ (2:0, 0:1, 0:1, 1:0)

Шайби: 01:23 Дженнер - 1:0, 05:29 Саад - 2:0, 37:21 Ракелл - 2:1, 41:25 Рітчі - 2:2, ОТ 01:21 Веренскі - 3:2.

Баффало - Оттава 1:2 Б (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1)

Шайби: 02:49 Баптист - 1:0, 27:15 Дзингель - 1:1.