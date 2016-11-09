НХЛ. "Лос-Анджелес" забив сім шайб "Торонто", "Вінніпег" - вісім "Далласу"

Минула ніч у Національній хокейній лізі відзначилася двома розгромними результатами. "Лос-Анджелес Кінгс" здолав "Торонто Мейпл Ліфс" з рахунком 7:0, а "Вінніпег Джетс" переграв "Даллас Старс" - 8:2.

Примітно, що в складі "Вінніпега" другий хет-трик у сезоні зробив форвард Патрік Лайне, який потрапив лігу минулого літа, будучи обраним на драфті НХЛ під другим номером.

Також відзначимо, що лідер Східної конференції "Монреаль" здобув чергову перемогу, обігравши "Бостон" з рахунком 3:2. При цьому, переслідувачі канадців "Нью-Йорк Рейнджерс" поступилися "Ванкуверу" з рахунком 3:5.

Результати матчів:

Торонто - Лос-Анджелес 0:7 (0:1, 0:4, 0:2)

Шайби: 13:56 Браун - 0:1, 23:23 Пірсон - 0:2, 25:13 Тоффолі - 0:3, 33:33 Картер - 0:4, 38:13 Картер - 0:5, 55:59 Кліффорд - 0:6, 59:13 Кінг - 0:7.

Вінніпег - Даллас 8:2 (2:0, 4:1, 2:1)

Шайби: 03:06 Шайфлі - 1:0, 08:46 Лайне - 2:0, 21:30 Ітт - 2:1, 26:51 Лайне - 3:1, 30:07 Лайне - 4:1, 37:09 Дано - 5:1, 39:20 Шайфлі - 6:1, 42:32 Сегін - 6:2, 53:49 Копп - 7:2, 58:16 Лоурі - 8:2.

Монреаль — Бостон 3:2 (0:0, 2:1, 1:1)

Шайби: 03:58 Вебер - 1:0, 04:48 Міллер - 1:1, 05:08 Гальченюк - 2:1, 46:38 Пастрнак - 2:2, 58:58 Байрон - 3:2.

Нью-Йорк Рейнджерс - Ванкувер 3:5 (0:0, 1:1, 2:4)

Шайби: 27:20 Бучневіч - 1:0, 35:18 Ерікссон - 1:1, 42:29 Х. Сєдін - 1:2, 45:27 Неш - 2:2, 49:21 Барроус - 2:3, 53:08 Бертчі - 2:4, 56:54 Барроус - 2:5, 59:01 Зібанеджад - 3:5.

Піттсбург — Едмонтон 4:3 (1:2, 1:1, 2:0)

Шайби: 01:57 Ширі - 1:0, 14:23 Еберле - 1:1, 17:18 Марун - 1:2, 23:20 Еберле - 1:3, 32:08 Хагелін - 2:3, 45:33 Малкін - 3:3, 58:18 Ширі - 4:3.

Нью-Джерсі - Кароліна 3:2 Б (1:0, 0:2, 1:0, 0:0, 1:0)

Шайби: 16:50 Паренто - 1:0, 24:23 Стаал - 1:1, 37:31 Далбек - 1:2, 43:51 Леппин - 2:2.

Філадельфія - Детройт 2:3 Б (1:1, 0:0, 1:1, 0:0, 0:1)

Шайби: 06:28 Жиру - 1:0, 08:42 Татар - 1:1, 46:51 Кутюрьє - 2:1, 51:11 Атанасіу - 2:2.

Вашингтон - Сан-Хосе 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)

Шайби: 32:23 Власіч - 0:1, 27:26 Бернс - 0:2, 58:28 Торнтон - 0:3.

Нешвілл - Оттава 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)

Шайби: 20:46 Ніл - 1:0, 23:52 Саббен - 2:0, 42:23 Елліс - 3:0, 45:30 Турріс - 3:1.

Колорадо - Арізона 2:4 (0:1, 2:2, 0:1)

Шайби: 00:28 Мартинук - 0:1, 20:38 Бурк - 1:1, 26:09 Маккіннон - 2:1, 36:15 Деанджело - 2:2, 37:26 Домі - 2:3, 40:11 Мартинук - 2:4.