Кращий бомбардир збірної України на ЧС-2016 перейшов у ХК "Кременчуг"

Найкращий бомбардир національної збірної України на переможному чемпіонаті світу-2016 в Дивізіоні IB 25-річний нападник Владислав Гаврик перейшов з "Донбаса" у ХК "Кременчуг", повідомляє офіційний сайт клубу.

У цьому сезоні форвард провів за донецьку команду 7 ігор, в яких набрав 3 (1+2) очки.

За ХК "Кременчуг" Владислав буде виступати під номером 19.

Вихованець харківського хокею більшу частину своєї професійної кар'єри провів у північноамериканських лігах: USHS, NCAA III, FHL. В сезоні 2015/16 Гаврик виступав у складах двох команд SPHL – четвертої за престижністю лізі Північної Америки. Там у складі "Луїзіана Айс Геторс" Владислав провів 18 ігор, набравши 3 очки (1+2), з показником корисності "+2", а перейшовши в "Коламбус Коттонмаус" зіграв 14 матчів, в яких закинув 3 шайби і віддав один гольовий пас.

Варто відзначити, що виступаючи за океаном, Владислав завжди ототожнював себе з гравцем збірної України, виходячи на лід з синьо-жовтим прапорцем на шоломі.

Вперше светр збірної України U-18 форвард одягнув на чемпіонаті світу в сезоні 2007/08, потім були два світових першості у складі молодіжної збірної, а за головну команду Гаврик дебютував у сезоні-2014/15.