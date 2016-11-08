Знаменитому українському хокеїсту Федотенку запропонували розпочати тренерську кар'єру в НХЛ
Руслан Федотенко пояснив, чому вирішив завершити кар'єру гравця.
Дворазовий володар Кубка Стенлі Руслан Федотенко отримував від клубів Національної хокейної ліги (НХЛ) пропозиції про тренерську роботу. Про це колишній український хокеїст розповів в інтерв'ю виданню "Вести".
Тим не менш, знаменитий спортсмен поки не поспішати починати тренерську кар'єру.
"Є пропозиції з серйозних команд: і з фарм-клубів, і навіть з НХЛ на роль асистента. Хоча, за великим рахунком, якщо я прийму такий варіант, то знову отримаю такий же напружений графік перельотів, як у мене був і під час кар'єри гравця. Так що, мабуть, поки що потрібно зробити перерву: хочеться жити за своїм графіком, а не підлаштовуватися під чужий", - сказав Федотенко.
За його словами, він також міг продовжити ігрову кар'єру в Європі, але вирішив відмовитися від пропозицій, оскільки хотів більше часу проводити з родиною, яка живе в США.
Читайте такожЗнаменитий український хокеїст Федотенко оголосив про завершення кар'єри"Останні два сезони я грав у АХЛ, сподіваючись через фарм-клуб "Міннесоти" повернутися в НХЛ, але пропозицій так і не отримав. Тому вирішив зав'язати. Так, я міг би повернутися в Європу, але вже не було бажання, і я сказав агенту навіть не розглядати пропозиції з-за океану. Хотілося більше часу проводити з сім'єю. Я вже зробив офіційну заяву про завершення кар'єри для НХЛ, але ще збираюся зробити таке ж окремо для українських вболівальників спорту, - заявив Федотенко.
Нагадаємо, Руслан Федотенко провів в НХЛ 11 сезонів, починаючи з 2000 року, коли він у якості вільного агента став гравцем "Філадельфія Флайєрс". Він двічі виграв Кубок Стенлі - у 2004 році з "Тампа Бей Лайтнінг" і в 2009 році з "Піттсбург Пінгвінз".
Крім цих клубів, Федотенко виступав в НХЛ за "Нью-Йорк Айлендерс" і "Нью-Йорк Рейнджерс", а останні два сезони провів у клубі АХЛ "Айова Уайлд".