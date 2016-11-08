Знаменитому українському хокеїсту Федотенку запропонували розпочати тренерську кар'єру в НХЛ

Дворазовий володар Кубка Стенлі Руслан Федотенко отримував від клубів Національної хокейної ліги (НХЛ) пропозиції про тренерську роботу. Про це колишній український хокеїст розповів в інтерв'ю виданню "Вести".

Тим не менш, знаменитий спортсмен поки не поспішати починати тренерську кар'єру.

"Є пропозиції з серйозних команд: і з фарм-клубів, і навіть з НХЛ на роль асистента. Хоча, за великим рахунком, якщо я прийму такий варіант, то знову отримаю такий же напружений графік перельотів, як у мене був і під час кар'єри гравця. Так що, мабуть, поки що потрібно зробити перерву: хочеться жити за своїм графіком, а не підлаштовуватися під чужий", - сказав Федотенко.

За його словами, він також міг продовжити ігрову кар'єру в Європі, але вирішив відмовитися від пропозицій, оскільки хотів більше часу проводити з родиною, яка живе в США.

Читайте такожЗнаменитий український хокеїст Федотенко оголосив про завершення кар'єри"Останні два сезони я грав у АХЛ, сподіваючись через фарм-клуб "Міннесоти" повернутися в НХЛ, але пропозицій так і не отримав. Тому вирішив зав'язати. Так, я міг би повернутися в Європу, але вже не було бажання, і я сказав агенту навіть не розглядати пропозиції з-за океану. Хотілося більше часу проводити з сім'єю. Я вже зробив офіційну заяву про завершення кар'єри для НХЛ, але ще збираюся зробити таке ж окремо для українських вболівальників спорту, - заявив Федотенко.

Нагадаємо, Руслан Федотенко провів в НХЛ 11 сезонів, починаючи з 2000 року, коли він у якості вільного агента став гравцем "Філадельфія Флайєрс". Він двічі виграв Кубок Стенлі - у 2004 році з "Тампа Бей Лайтнінг" і в 2009 році з "Піттсбург Пінгвінз".

Крім цих клубів, Федотенко виступав в НХЛ за "Нью-Йорк Айлендерс" і "Нью-Йорк Рейнджерс", а останні два сезони провів у клубі АХЛ "Айова Уайлд".