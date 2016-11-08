НХЛ. "Ванкувер" програв дев'ятий раз поспіль, "Тампа Бей" поступилася Флориді

Команда Національної хокейної ліги (НХЛ) "Ванкувер Кенакс" зазнала дев'ятої поразки поспіль, поступившись минулої ночі "Нью-Йорк Айлендерс" з рахунком 2:4.

За останні 28 ігор з урахуванням минулого сезону це вже друга дев'ятиматчева програшна серія "Ванкувера" в регулярних чемпіонатах.

В інших матчах відзначимо поразку однієї з провідних команд Східної конференції "Тампа-Бей Лайтнінг" від "Флориди Пантерс" з рахунком 1:3. Ще в одній грі "Бостон Брюінс" обіграв "Баффало Сейбрз" 4:0, і для головного тренера переможців Клода Жульєна цей успіх став 400-м на чолі цієї команди.

Результати матчів:

Айлендерс – Ванкувер 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)

Голи: 04:00 Сєдін - 0:1, 09:09 Чимера - 1:1, 27:00 Кулємін - 2:1, 36:00 Гранлунд - 2:2, 49:00 Клаттербак - 3:2, 50:00 Ледд - 4:2.

Флорида – Тампа-Бей 3:1 (1:0, 0:0, 2:1)

Голи: 03:00 Маршессо - 1:0, 41:00 Палат - 1:1, 55:00 Сміт - 2:1, 59:00 Маккензі - 3:1.

Бостон – Баффало– 4:0 (0:0, 3:0, 1:0)

Голи: 25:00 Маршанд - 1:0 30:00 Крейчі - 2:0, 34:00 Неш - 3:0, 49:00 Пастрняк - 4:0.