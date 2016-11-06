"Кременчук" здобув вольову перемогу над "Донбасом" в Українській хокейній лізі

"Кременчук" обіграв "Донбас" у центральному матчі тижня у Української хокейної ліги (УХЛ) з рахунком 3:2.

Примітно, що "Донбас" виграв перший період гри з рахунком 2:0, але після цього голи Юрія Петранговського, Володимира Вариводи та Іллі Коренчука дозволили гостям здобути вольову перемогу.

Після цієї перемоги "Кременчуг", набравши 36 очок, повернувся на перше місце в турнірній таблиці. "Донбас" має в активі 33 очки, а також два матчі в запасі.

Кременчуг - Донбас - 3:2 (0:2, 2:0, 1:0)

Шайби: 16:20 Бабинець (Шаманський, Захаров) - 0:1, 18:34 Нікіфоров (Лялька, Шафаренко) - 0:2, 22:22 Петранговський (Коваленя, Гриценко) - 1:2, 36:12 Варивода (Петранговський, Коваленя) - 2:2, 49:52 Коренчук – 3:2.