НХЛ. "Монреаль" знову виграв після приниження в Колумбусі, "Едмонтон" переміг "Айлендерс" у серії буллітів

Лідер регулярного чемпіонату Національної хокейної ліги "Монреаль Канадіенс" оговтався від шокуючої поразки у матчі з "Коламбусом" (0:10), яка трапилася у четвер, і сьогодні переміг "Філадельфію Флайерс" з рахунком 5:4.

Всі шайби у складі "Монреаля" забили різні гравці - Андрєй Марков, Грег Патерин, Алекс Гальченюк, Марко Дано і Томаш Плеканец.

В інших матчах за участю лідерів відзначимо перемогу "Едмонтон Ойлерс" над "Нью-Йорк Айлендерз", яка була здобута лише в серії булітів. "Ойлерс" продовжують лідирувати в Західній конференції, але тепер роблять це на пару з "Чикаго Блекхоукс".

Результати матчів:

Монреаль - Філадельфія 5:4 (2:2, 1:0, 2:2)

Шайби: 01:06 Марков - 1:0, 04:32 Вандевельде - 1:1, 08:30 Гостісбіхір - 1:2, 09:09 Патерин - 2:2, 38:38 Гальченюк - 3:2, 43:52 Дано - 4:2, 49:16 Жиру - 4:3, 50:57 Плеканец - 5:3, 56:16 Конечни - 5:4.

Нью-Йорк Айлендерс - Едмонтон 3:4 Б (2:2, 1:1, 0:0, 0:0, 0:1)

Шайби: 00:13 Ледді - 1:0, 05:49 Прінс - 2:0, 08:22 Марун - 2:1, 12:13 Драйзайтль - 2:2 31:18 Сизикас - 3:2, 36:50 Лучич - 3:3.

Даллас - Чикаго 2:3 (2:1, 0:2, 0:0)

Шайби: 00:11 Паник - 0:1, 07:21 Рітчі - 1:1, 09:49 Маккензі - 2:1, 22:59 Хартман - 2:2, 27:40 Кейн - 2:3.

Сент-Луїс - Коламбус 2:1 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 1:0)

Шайби: 32:59 Андерсон - 0:1, 42:16 Боумистер - 1:1, ОТ 04:17 Тарасенко - 2:1.

Тампа-Бей - Нью-Джерсі 4:1 (0:1, 2:0, 2:0)

Шайби: 14:39 Северсон - 0:1, 22:25 Бойл - 1:1, 28:27 Хедман - 2:1, 45:01 Поінт - 3:1, 54:14 Кучеров - 4:1.

Бостон - Нью-Йорк Рейнджерс 2:5 (1:2, 0:1, 1:2)

Шайби: 03:44 Бержерон - 1:0, 15:09 Холден - 1:1, 17:59 Степан - 1:2, 22:18 Хейес - 1:3, 53:37 Бучневіч - 1:4, 54:46 Пастрнак - 2:4, 56:48 Грабнер - 2:5.

Оттава - Баффало 1:2 (0:0, 1:0, 0:2)

Шайби: 22:42 Хоффман - 1:0, 41:07 Окпосо - 1:1, 48:22 Райнхарт - 1:2.

Вашингтон - Флорида 4:2 (0:1, 1:0, 3:1)

Шайби: 05:17 Маккенн - 0:1, 30:40 Оші - 1:1, 42:32 Сміт - 1:2, 48:42 Овечкін - 2:2, 50:58 Оші - 3:2, 53:27 Еллер - 4:2.

Торонто - Ванкувер 6:3 (2:1, 1:1, 3:1)

Шайби: 12:20 Кадрі - 1:0, 16:18 Бозак - 2:0, 16:44 Дорсетт - 2:1, 35:00 Бозак - 3:1, 36:20 Х. Сєдін - 3:2, 44:18 Марнер - 4:2, 46:13 Сошніков - 5:2, 46:42 Д. Сєдін - 5:3, 48:21 Гардінер - 6:3.

Нешвілл - Кароліна 2:3 Б (1:0, 1:1, 0:1, 0:0, 0:1)

Шайби: 09:44 Ніл - 1:0, 33:25 Скіннер - 1:1, 37:05 Ірвін - 2:1, 48:22 Хейнсі - 2:2.

Лос-Анджелес - Калгарі 5:0 (2:0, 2:0, 1:0)

Шайби: 19:01 Картер - 1:0, 19:46 Сетогучі - 2:0, 28:11 Кліффорд - 3:0, 36:09 Сетогучі - 4:0, 41:12 Льюїс - 5:0.

Сан-Хосе - Піттсбург 0:5 (0:2, 0:3, 0:0)

Шайби: 04:22 Кунитц - 0:1, 18:28 Кросбі - 0:2, 20:13 Кросбі - 0:3, 22:33 Фер - 0:4, 36:28 Боніно - 0:5.