"Кривбас" розгромив "Витязь" і став лідером регулярного чемпіонату УХЛ

У Харкові завершився матч 16-го туру регулярного чемпіонату Української хокейної ліги, в якому "Витязь" приймав "Кривбас" з Кривого Рогу і програв з розгромним рахунком, повідомляє офіційний сайт ліги.

Матч завершився з рахунком 2:10.

Хокеїсти "Кривбасу" добилися великої переваги вже в першому періоді. Лише перші 11 хвилин харків'яни зберігали свої ворота в недоторканності, після чого Черненко на 12-й хвилині відкрив рахунок. На 15-й хвилині Макрикций подвоїв перевагу гостей, а на 17-й хвилині Рябенко довів перевагу гостей до великої - 0:3.

У другому періоді "Витязь" зумів закинути 2 шайби але, у відповідь, пропустив у свої ворота в три рази більше - 6, загальний рахунок - 2:9. Не заспокоїлися гості і в третьому періоді, закинувши 10-ту шайбу в ворота суперника на 54-й хвилині.

Таким чином, "Кривбас" набрав 34 очки і на 1 бал в боротьбі за лідерство в турнірній таблиці випередив "Донбас" і "Кременчуг". У "Дженералз" - 23 бали, у "Витязя" і "Білого Барса" - по 6 очок.

У неділю, 6 листопада, відбудеться матч за лідерство в таблиці УХЛ "Кременчуг" - "Донбас".

"Витязь" - "Кривбас" - 2:10 (0:3, 2:6, 0:1)

Шайби: 0: 1 Черненко (Німенко, Селянин), 11:46; 0: 2 Макріцкій (Савченко, Селянин - менш.), 14:15; 0: 3 Рябенко (Черненко, Селянин - більш.), 16:54; 0: 4 Секирко (Савченко, штовхання), 30:42; 0: 5 Черненко (Німенко, Селянин), 31:30; 0: 6 Секирко (Савченко, Толчанов), 32:44; 1: 6 Микита С. Попов (Міхейонок, Лазаренко), 33:12; 1: 7 Слюсар (Селянин, Алексюк - більш.), 35:03; 1: 8 Алексюк (Магерів, Рябенко), 36:42; 2: 8 Сальников (Микита А. Попов, Кривонос), 37:16; 2: 9 Підгурський (Алексюк, Катрич), 39:40; 2:10 Селянин (Німенко, Рябенко), 53:49.