"Коламбус" розгромив "Монреаль" у центральному матчі дня НХЛ з рахунком 10:0

Центральним матчем Національної хокейної ліги в ніч на суботу стало протистояння "Коламбус Блю Джекетс" і "Монреаль Канадієнс", де "Коламбус" розгромив суперника з рахунком 10:0, повідомляє офіційний сайт ліги.

Всі 10 шайб пропустив Ел Монтойя, хоча голкіперів прийнято міняти по ходу гри у разі провалу. Головний тренер "Монреаля" Мішель Террьєн після гри сказав, що хотів зберегти Кері Прайса для суботньої зустрічі проти "Філадельфії", а рішення далося йому "дуже непросто". За іронією Террьен в п'ятницю святкував свій 53-й день народження.

"Коламбус" здобув найбільшу перемогу у своїй історії, а Кем Аткінсон, Скотт Хартнелл, Нік Фоліньо і Джош Андерсон закинули по дві шайби. На рахунку Олександра Веннберга чотири гольові передачі, а Сергій Бобровський оформив третій шатаут за дев'ять матчів, відбивши всі 30 кидків по своїх воротах. Всього в сезоні на рахунку Бобровського вже п'ять перемог, в середньому він пропускає по 1,79 гола за матч і відображає 94,7 відсотка кидків.

У складі "Блю Джекетс" очки не набрали лише два гравця: захисник Райан Мюррей і нападник Лукас Седлак.

Один з найдивовижніших фактів цієї гри - нульова корисність першої пари захисників "Монреаля" Шия Уебера і Олексія Ємеліна, які провели на майданчику 25 і 22 хвилини відповідно. З нападників тим самим можуть похвалитися гравці четвертої ланки.

НХЛ, 4 листопада.

Коламбус Блю Джекетс – Монреаль Канадієнс– 10:0 (3:0, 5:0, 2:0)

Анахайм Дакс – Арізона Койотс– 5:1 (3:0, 1:1, 1:0)

Детройт Ред Уінгз – Вінніпег Джетс– 3:5 (1:1, 1:0, 1:4)