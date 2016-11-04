"Кременчуг" вперше обіграв "Кривбас" і вийшов на 2-е місце в УХЛ

У Кременчуці відбувся матч регулярного чемпіонату Української хокейної ліги, в якому "Кременчуг" приймав "Кривбас" з Кривого Рогу і виграв з рахунком 2:1, повідомляє офіційний сайт змагань.

Гра в Кременчуці була центральною в 16-му турі. Напередодні гри обидві команди були максимально мотивовані: господарі мали 4-матчеву домашню переможну серію, і в разі перемоги наздоганяли «Донбас» в турнірній таблиці, «Кривбас», у випадку перемоги, знову виходив би на чисте перше місце.

Окремо варто відзначити, що місце у воротах «Кременчука», замість дискваліфікованого Едуарда Захарченка, зайняв 17-річний Микита Петренко. Також у складі господарів дебютував захисник Олексій Мельников, який перейшов з «Дженералз» два дні тому.

Вже за 34 секунди після початку матчу «Кривбас» отримав можливість вийти вперед: спочатку Ілля Коренчук заробив двохвилинне вилучення, а через хвилину до нього на лавці штрафників приєднався інший форварда господарів Артем Гніденко. Тим не менш, рахунок у матчі відкрив «Кременчуг» – після кидка Ігоря Коваленя, зльоту, на добиванні зіграв Юрій Петранговський, який щойно повернувся на лід після травми.

Другий період розпочався з видалення гравця «Кременчука», коли за затримку ключкою був покараний Андрій Башко. Після того, як гра продовжилася в рівних складах, більший тиск було на ворота Дениса Черевача. Довгий час воротар успішно відбивав атаки, однак на 34-й хвилині, з допомогою Володимира Романенка та Ігоря Коваленя, дубль оформив Юрій Петранговський.

Третій період пройшов на рівних курсах, свідченням чого стала кількість кидків по воротах в останню двадцятихвилинку: 9:14. За дві з половиною хвилини до кінця гри, буквально крізь захист «Кременчука», протягнув шайбу Ігор Слюсар, удар якого парирував Микита Петленко – але інтригу в гру повернув Олександр Караульщук, який добив шайбу у ворота.

До кінця гри залишалося 30 секунд, коли свої ворота залишив воротар «Кривбасу», проте змінити рахунок було не в силах криворіжців — 2:1, і «Кременчуг» оформляє першу перемогу в сезоні над «Кривбасом».

«Кременчуг» - «Кривбас» 2:1 (1:0; 1:0; 0:1)

Шайби: 1:0 Петранговський (Дегтярьов, Коваленя), 12:42; 2:0 Петранговський (Романенко, Коваленя), 33:50; 2:1 Караульщук (Слюсар, Вал. Алексюк), 47:51.