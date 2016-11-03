Один з лідерів ХК "Дженералз" Лялька перейшов у "Донбас"

20-річний український нападник Віталій Лялька підписав контракт з хокейним клубом "Донбас", повідомляє офіційний сайт донецького клубу.

Поточний сезон форвард розпочав у київському "Дженералз" і в 14 матчах набрав 15 очок (9+6) при коефіцієнті корисності "+7".

Віталій почав свою кар'єру в білоцерківському "Білому Барсі" і вже за рік підписав угоду з молодіжною командою ХК "Донбас" "Молодою Гвардією". У сезоні-2013/14 у складі донецької команди Лялька провів 52 матчі в регулярному сезоні Молодіжної хокейної ліги і три – в раунді плей-офф. За цей період він набрав 23 очки (13+10) при коефіцієнті корисності – "+8".

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У сезоні-2014/15 також в чемпіонаті МХЛ Лялька захищав кольори "Кристала" з Бердську, де зіграв 49 ігор і набрав 33 (21+12) очки за результативність.

Минулий сезон Віталій Лялька провів у російській Вищій хокейній лізі. У складі красноярського "Сокола" він зіграв 37 матчів і набрав 9 очок (5+4).

Як повідомляв УНІАН, напередодні був скасований матч чемпіонату УХЛ "Дженералз" - "Донбас". Гравці столичної команди відмовилися виходити на лід через борги по зарплаті.