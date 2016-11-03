НХЛ. "Монреаль" і "Піттсбург" здобули чергові перемоги, "Філадельфія" врятувала матч з "Детройтом"

Лідери регулярного чемпіонату Національної хокейної ліги (НХЛ) "Монреаль Канадіенс" і "Піттсбург Пінгвінс" минулої ночі здобули чергові перемоги в сезоні.

"Монреаль" в канадському дербі переміг "Ванкувер Кенакс" з рахунком 3:0 і зміцнив лідерство в Атлантичному дивізіоні, Східної конференції та всьому регулярному чемпіонаті НХЛ. Тепер на рахунку "Канадіенс" дев'ять перемог у десяти матчах і 19 очок.

"Піттсбург", який також представляє Східну конференцію, розгромив "Анахайм" 5:1. "Пінгвінз" очолюють Столичний дивізіон, набравши в 10 матчах 15 очок.

Ще в одному матчі дня "Філадельфія Флайерс" змогла здобути перемогу в матчі проти "Детройт Ред Вінгс", програючи по ходу зустрічі 0:2. Успіх команді з Пенсільванії в овертаймі приніс чеський форвард Якуб Ворачек.

Результати матчів:

Монреаль - Ванкувер - 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

Шайби: 32:22 Больє - 1:0, 39:11 Мітчелл - 2:0, 58:05 Радулов - 3:0.

Анахайм - Піттсбург - 1:5 (1:2, 0:1, 0:2)

Шайби: 07:41 Малкін - 0:1, 10:24 Каллен - 0:2, 15:49 Фаулер - 1:2, 36:42 Раст - 1:3, 41:27 Летанг - 1:4, 47:14 Хорнквіст - 1:5.

Філадельфія - Детройт - 4:3 ОТ (0:2, 1:0, 2:1, 1:0)

Шайби: 13:15 Ларкін - 0:1, 13:31 Атанасіу - 0:2, 33:39 Вандевельде - 1:2, 43:51 Любімов - 2:2, 48:19 Зеттерберг - 2:3, 58:56 Штрайт - 3:3, ОТ 01:41 Ворачек - 4:3.