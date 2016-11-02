Екс-капітан "Дженералз" переходить в "Кременчук"

Хокейний клуб «Кременчук» підписав контракт з 27-річним захисником Іваном Мельниковим, повідомляє офіційний сайт Української хокейної ліги.

Більшу частину своєї кар'єри Мельников провів у командах київського «Сокола», виступаючи в чемпіонаті України, білоруських Екстралізі і Вищій лізі. З 2014 року він виступав у складі «Дженералз». Всього в чемпіонаті України провів 284 матчу, набравши 111 (40+71) очок. Тричі ставав чемпіоном України з «Соколом», двічі вигравав срібні і двічі бронзові медалі.

У попередньому сезоні став срібним призером чемпіонату у складі київських «Дженералз», зігравши 49 ігор і набравши 21 (9+12) очко.

Гравець буде виступати під номером 61.