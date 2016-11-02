НХЛ. "Едмонтон" програв "Торонто", "Рейнджерс", "Чикаго" і "Тампа Бей" розгромили суперників

Лідер Західної конференції Національної Хокейної ліги (НХЛ) "Едмонтон Ойлерс" минулої ночі програв в овертаймі "Торонто Мейпл Ліфс" з рахунком 2:3.

Героєм зустрічі став канадський форвард "Торонто" Назем Кадрі, який забив дві шайби, у тому числі переможну.

Незважаючи на поразку, "Ойлерс" залишилися лідерами Тихоокеанського дивизіона та Західної конференції, маючи в активі 15 очок після 10 ігор. У "Міннесоти" і "Чикаго", які слідують за ними, по 13 балів.

В інших зустрічах слід відзначити розгромні перемоги "Нью-Йорк Рейнджерс", "Чикаго Блекхоукс" і "Тампа Бей Лайтнінг".

Торонто - Едмонтон 3:2 ОТ (1:1, 1:0, 0:1, 1:0)

Шайби: 01:29 Кадрі - 1:0, 19:29 Ландер - 1:1, 23:14 Сміт - 2:1, 48:38 Нюрс - 2:2, 00:12 Кадрі - 3:2.

Нью-Йорк Рейнджерс - Сент-Луїс 5:0 (2:0, 3:0, 0:0)

Шайби: 09:37 Джирарді - 1:0, 11:11 Візі - 2:0, 26:16 Неш - 3:0, 32:55 Зуккарелло - 4:0, 38:17 Хейес - 5:0.

Коламбус - Даллас 3:2 ОТ (0:0, 1:1, 1:1, 1:0)

Шайби: 23:50 Фоліньо - 1:0, 30:13 Спецца - 1:1, 41:13 Сегін - 1:2, 59:44 Ганьє - 2:2, 00:46 - 3:2.

Флорида - Бостон 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)

Шайби: 03:53 Маршан - 0:1, 26:16 Мур - 0:2, 55:25 Малгін - 1:2.

Оттава - Кароліна 2:1 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 1:0)

Шайби: 00:34 Слевін - 0:1, 13:18 Фанеф - 1:1, ОТ 03:09 Турріс - 2:1.

Нью-Йорк Айлендерс - Тампа-Бей 1:6 (0:3, 1:3, 0:0)

Шайби: 03:32 Кучеров - 0:1, 12:18 Кучеров - 0:2, 13:34 Стемкос - 0:3, 26:17 Бойл - 0:4, 29:30 Браун - 0:5, 31:19 Філппула - 0:6, 39:30 Зайденберг - 1:6.

Міннесота - Баффало 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)

Шайби: 03:16 О'Райллі - 0:1, 37:31 Гранлунд - 1:1, 53:34 Ларссон - 1:2.

Вінніпег - Вашингтон 2:3 (0:1, 0:1, 2:1)

Шайби: 19:16 Альцнер - 0:1, 28:15 Йоханссон - 0:2, 53:04 Шайфлі - 1:2, 57:35 Лоурі - 2:2, 59:30 Бігль - 2:3.

Чикаго - Калгарі 5:1 (1:0, 0:1, 4:0)

Шайби: 18:58 Кейн - 1:0, 27:06 Фролік - 1:1, 47:44 Анісімов - 2:1, 52:34 Мотта - 3:1, 56:59 Панарін - 4:1, 56:16 Хьялмарссон - 5:1.

Колорадо - Нешвілл 1:5 (1:2, 0:1, 0:2)

Шайби: 01:33 Сміт - 0:1, 05:35 Игинла - 1:1, 17:47 Ірвін - 1:2, 31:47 Джохансен - 1:3, 52:09 Йосі - 1:4, 53:18 Сміт - 1:5.

Аризона - Сан-Хосе 3:2 (0:1, 3:0, 0:1)

Шайби: 14:07 Марло - 0:1, 23:42 Річардсон - 1:1, 24:50 Круз - 2:1, 31:59 Макгінн - 3:1, 59:48 Бодкер - 3:2.

Лос-Анджелес - Анахайм 0:4 (0:1, 0:3, 0:0)

Шайби: 19:29 Ракелл - 0:1, 22:49 Верметт - 0:2, 23:20 Кеслер - 0:3, 30:46 Крамаросса - 0:4.