Київський хокейний клуб "Дженералз" переїхав в Бровари

Київські "Дженералз" проводитимуть наступні домашні поєдинки Української хокейної ліги (УХЛ) в Броварах на льодовій арені ТРЦ "Термінал". Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Найближчий домашній матч "Дженералз" зіграють 2 листопада проти донецького "Донбасу", а потім 5 і 6 листопада кияни будуть приймати білоцерківський "Білий Барс".

Нагадаємо, "Дженералз" проводили свої поєдинки на льоду ТРЦ "Термінал" у сезоні 2014/2015. У минулому сезоні "Дженералз" базувалися в київському Палаці Спорту, а початок нинішнього чемпіонату провели в Білій Церкві.

Нагадаємо, днями в клубі змінився тренерський штаб команди. Замість Вадима Шахрайчука та його асистента Костянтина Симчука команду очолив Олександр Сеуканд.