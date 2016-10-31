НХЛ. "Едмонтон" перервав серію перемог в емоційному матчі з "Оттавою"

"Едмонтон Ойлерс" перервав переможну серію у Національній хокейній лізі матчем з "Оттавою Сенаторс". Матч завершився з рахунком 2:0 на користь команди зі столиці Канади.

Героєм зустрічі став воротар "Оттави" Крейг Андерсон, який вийшов на лід вперше після того, як стало відомо, що у його дружини діагностували рак. 35-річний воротар зробив 37 сейвів, в тому числі 18 кидків в третьому періоді. У свою чергу, голи за "Сенаторс" забили форварди Майк Хоффман і Боббі Райан.

Незважаючи на поразку, "Едмонтон" залишився лідером східної конференції - в активі "Ойлерс" 14 очок при семи перемог у дев'яти матчах.

В інших поєдинках дня відзначимо розгромні перемоги команд з Нью-Йорка. "Айлендерс" перемогли "Торонто" з рахунком 5:1, а "Рейнджерс" впоралися з "Тампа-Бей" - 6:1.

Результати матчів:

Вінніпег - Баффало 1:3 (0:2, 0:1, 1:0)

Шайби: 10:51 Окпосо - 0:1, 12:49 Джионта - 0:2, 33:59 Окпосо - 0:3, 44:49 Елерс - 1:3.

Кароліна - Філадельфія 3:4 (0:1, 3:2, 0:1)

Шайби: 17:57 Гостісбіхір - 0:1, 21:01 Фальк - 1:1, 27:07 Гудас - 1:2, 30:13 Скіннер - 2:2, 31:58 Сталберг - 3:2, 37:14 Жиру - 3:3, 48:00 Меннінг - 3:4.

Детройт - Флорида 2:5 (0:3, 1:2, 1:0)

Шайби: 06:09 Скевіур - 0:1, 06:32 Скевіур - 0:2, 17:29 Маршессо - 0:3, 22:36 Ларкін - 1:3, 25:02 Трочек - 1:4, 36:25 Скевіур - 1:5, 50:03 Сміт - 2:5.

Нью-Йорк Айлендерс - Торонто 5:1 (2:0, 0:0, 3:1)

Шайби: 01:01 Хамонік - 1:0, 07:22 Сізікас - 2:0, 40:50 Гардінер - 2:1, 45:08 Прінс - 3:1, 47:47 Нельсон - 4:1, 59:16 Бейлі - 5:1.

Чикаго - Лос-Анджелес 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Шайби: 06:54 Тейвз - 1:0, 33:30 Анісімов - 2:0, 58:50 Хосса - 3:0.

Нью-Йорк Рейнджерс - Тампа-Бей 6:1 (0:0, 4:0, 2:1)

Шайби: 24:45 Неш - 1:0, 26:42 Грабнер - 2:0, 27:04 Візі - 3:0, 38:10 Міллер - 4:0, 49:02 Грабнер - 5:0, 54:47 Грабнер - 6:0, 56:36 Стэмкос - 6:1.

Едмонтон - Оттава 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Шайби: 32:18 Хоффман - 0:1, 59:27 Райан - 0:2.

Калгарі - Вашингтон 1:3 (1:2, 0:0, 0:1)

Шайби: 02:01 Конноллі - 0:1, 07:14 Йоханссон - 0:2, 13:44 Беклунд - 1:2, 59:35 Йоханссон - 1:3.