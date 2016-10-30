НХЛ. "Монреаль" виграв сьомий раз поспіль, "Піттсбург" впорався з "Філадельфією"

Команда Національної хокейної ліги (НХЛ) "Монреаль Кенедіенс" минулої ночі перемогла в черговому матчі ліги "Торонто Мейпл Ліфс" з рахунком 2:1.

Ця перемога стала для канадців сьомою поспіль. Таким чином, "Монреаль", набравши 15 очок, продовжує очолювати турнірну таблицю Атлантичного дивізіону, Східної конференції та всього регулярного чемпіонаті НХЛ.

В іншому матчі дня чинний чемпіон НХЛ "Піттсбург Пінгвінз" обіграв "Філадельфію Флайерс" 5:4. Переможну шайбу в третьому періоді за "Пінгвінс" забив російський форвард Євгеній Малкін.

Ця перемога стала для "Піттсбурга" четвертою поспіль - на даний момент команда набравши 11 очок, очолює Столичний дивізіон.

Результати матчів:

Монреаль - Торонто 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)

Шайби: 26:11 Гальченюк - 1:0, 44:18 Кадрі - 1:1, 47:24 Вебер - 2:1.

Філадельфія - Піттсбург 4:5 (2:3, 2:1, 0:1)

Шайби: 09:48 Ворачек - 1:0, 13:02 Сіммондс - 2:0, 15:44 Кросбі - 2:1, 16:27 Кросбі - 2:2, 16:39 Каллен - 2:3, 29:38 Малкін - 2:4, 33:16 Жиру - 3:4, 35:28 Ворачек - 4:4, 48:33 Малкін - 4:5.

Детройт - Бостон 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

Шайби: 37:11 Шаллер - 0:1.

Нью-Джерсі - Тампа-Бей 3:1 (2:0, 1:0, 0:1)

Шайби: 03:57 Енріке - 1:0, 13:13 Северсон - 2:0, 25:22 Сміт-Пеллі - 3:0, 41:59 Джонсон - 3:1.

Міннесота - Даллас 4:0 (1:0, 0:0, 3:0)

Шайби: 05:35 Гранлунд - 1:0, 43:08 Нідеррайтер - 2:0, 50:54 Стаал - 3:0, 52:37 Граовац - 4:0.

Сент-Луїс - Лос-Анджелес 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Шайби: 43:43 Швартц - 1:0.

Аризона - Колорадо 2:3 (1:0, 0:1, 1:2)

Шайби: 14:57 Врбата - 1:0, 25:51 Дюшен - 1:1, 41:42 Р. Бурк - 1:2, 51:24 Дюшен - 1:3, 55:56 Рідер - 2:3.

Ванкувер — Вашингтон 2:5 (1:2, 1:1, 0:2)

Шайби: 17:57 Йоханссон - 0:1, 18:12 Вілсон - 0:2, 19:54 Хансен - 1:2, 28:58 Йоханссон - 1:3, 37:17 Хорват - 2:3, 57:33 Оші - 2:4, 58:42 Альцнер - 2:5.

Сан-Хосе - Нешвілл 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)

Шайби: 15:28 Донской - 1:0, 22:47 Павелскі - 2:0, 23:04 Вінгелс - 3:0, 39:18 Ніл - 3:1, 58:40 Торнтон - 4:1.