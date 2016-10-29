"Донбас" виграв у "Кременчука" в центральному матчі туру УХЛ

У Дружківці (Донецька обл.) завершився центральний матч 15-го туру чемпіонату Української хокейної ліги, в якому "Донбас" приймав "Кременчуг" і здобув перемогу в протистоянні лідерів чемпіонату, повідомляє офіційний сайт "Донбасу".

Доля матчу була вирішена в овертаймі, де "Донбас" закинув переможну шайбу - 3:2.

Рахунок на третій хвилині матчу відкрили гості. Гол вийшов дещо курйозним, а тому і несподіваним. Дмитро Чорний виконував прострільну передачу, проте рикошетом від захисника донеччан шайба зрадницьки проскочила в сітку.

У прагненні вирівняти рахунок на табло "Донбас" ще до першої перерви створив три хороших моменти. Однак цього разу удача була на боці "Кременчука". Неспроможними виявилися Захарченко і захисники вже в другому періоді, коли масований натиск підопічних Анатолія Степанищева увінчався успіхом. Ігор Кугут і Євген Нікіфоров доставили шайбу Роману Благому, а той в дотик відновив паритет, записавши на свій особовий рахунок очки у третій грі поспіль - 1:1.

Регулярним атакам і потужному натиску гості віддали перевагу контргрі, і вона знову принесла результат. Максим Слиш, закатившись за ворота зробив пас Сергію Кузьмику і той точно поцілив у дальній від Царегородцева кут. За великим рахунком, за винятком голу гості і не загрожували володінням господарів, практично весь період провівши в обороні. Здавалося, що утримувати атакуючу спритність донеччан кременчужанам довго не вдасться. Тим не менш на другу перерву команди пішли за рахунку 1:2.

Напруга в третьому періоді досягло свого піку на 55-й хвилині, коли момент біля воріт "Кременчука" закінчився бійкою. Не по-чоловічому себе повів Едуард Захачренко, який коником штовхнув Олега Шафаренка, що лежав на льоду. Судді розцінили подібну поведінку видаленням голкіпера до кінця матчу. За хвилину до кінця тренер господарів Анатолій Степанищев пішов ва-банк, випустивши шостого польового гравця замість воротаря і не прогадав. З першим кидком донеччан зайнявший місце в "рамці" Петленко впорався, а ось на добивання Благого вже не встиг.

Вирішальний гол в овертаймі, на 3-й хвилині забив Толстушко.

Таким чином, донеччани зрівнялися за очками з командою з Кременчука - по 30, але вийшли на 1-е місце за додатковими показниками. До того ж, "Донбас" провів у нинішньому сезоні на дві гри менше.

"Донбас" Донецьк – "Кременчуг" Кременчук – 3:2 OT (0:1, 1:1, 1:0, 0:0).

Шайби: 0:1 Чорний, 02:59, 1:1 Р. Благой (Никифоров, Кугут), 28:52, 1:2 Кузьмик (Слиш), 33:03, 2:2 Р.Благой (Побєдоносцев), 59:46-бол, 3:2 Толстушко (Буценко), 62:30.