Хокейному київському "Соколу" виповнилося 53 роки

Хокейній команді "Сокіл" (Київ), яка багато років була флагманом українського хокею, виповнилося 53 роки, повідомляється на сторінці Чемпіонату світу-2017 з хокею в Facebook.

27 жовтня 1963 року, на домашній арені, хокейна команда «Динамо» (Київ) риймала СКА з Куйбишева (нині - Самара). Вже на 2-й хвилині гри Віктор Мартинов став автором першої шайби першої в історії киян гри. Кияни виграли матч з рахунком 4:2.

Наставник «Динамо» Дмитро Богінов зібрав команду з нуля і всього за два сезони вивів її у вищий дивізіон.

Наступного дня, 28 жовтня, наші хокеїсти провели другий матч в історії команди, яка пізніше стала «Соколом» і збирала повні трибуни київського Палацу спорту.

"Сокіл" виступав під назвами «Динамо» (1963-1973), «Сокіл» (1973-1992, 1993—даний час), «Сокіл-Ескулап» (1992-1993).

Найвищим досягненням команди в радянський період є бронзова медаль чемпіонату СРСР сезону 1984/85.

Команда є 12-кратним чемпіоном України (1993, 1995, 1997, 1998, 1999, 2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010). Володар Кубка України (2007). Чемпіон Східно-Європейської хокейної ліги (1998, 1999). Володар Кубка СЄХЛ (1998, 1999).

Наразі київський "Сокіл" існує лише юридично. Команда припинила існування після сезону 2013/14, де в регулярному чемпіонаті України посіла 3-є місце й завершила сезон програшем у півфіналі плей-офф.