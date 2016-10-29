"Едмонтон" продовжив переможну серію до п'яти матчів НХЛ

Команда Національної хокейної ліги "Едмонтон Ойлерс" продовжила переможну серію в сезоні 2016/17, обігравши "Ванкувер Кенакс" з рахунком 2:0.

"Едмонтон" здобув п'яту перемогу поспіль і виграв сьомий матч із перших восьми. Це найкращий старт сезону у виконанні "Ойлерс" з сезону 1985-86, коли вони виграли вісім з дев'яти перших ігор.

Переможна шайба на рахунку Коннора Макдейвіда, який з 12 очками одноосібно лідирує в гонці бомбардирів. Воротар Кем Тальбо оформив другий шатаут за три останніх матчу, відбивши 26 кидків. Тальбо є найкращим воротарем ліги за кількістю перемог (сім).

Кароліна — Нью-Йорк Рейнджерс 3:2 (1:1, 2:1, 0:0)

Шайби: 08:31 Зуккарелло — 3 (Зібанеджад, Бучневич — більш) — 0:1, 12:34 Скіннер — 3 (Хеніфін, Раск) — 1:1, 20:33 Скіннер — 4 (Пеші, Слевін) — 2:1:, 32:17 Зуккарелло — 4 (Макдонаг, Лундквіст) — 2:2, 39:39 Биккелл — 1 (Скіннер, Раск — більш) — 3:2

Воротарі: Уорд — Лундквіст

Кидки: 21 (6+8+7) — 30 (11+12+7)

Три зірки: Скіннер, Уорд, Раск — все Кароліна

Нью-Джерсі — Чикаго 2:3 (в овертаймі) (1:0, 0:1, 1:1, 0:1)

Шайби: 15:32 Паренто — 3 (Сміт-Пеллі, Аувіту — більш) — 1:0, 26:48 Панарін — 3 (Кейн, Сібрук — більш) — 1:1, 44:06 Мур — 1 (Палмьєрі, Хол) — 2:1, 57:49 Хосса — 2 (Панік, Тейвз) — 2:2, в овертаймі 01:15 Анісімов — 5 (Панарін, Кит) — 2:3

Воротарі: Кінкейд — Кроуфорд

Кидки: 32 (12+16+4+0) — 29 (7+5+14+3)

Три зірки: Анісімов (Ч), Хосса (Ч), Мур (НД)

Калгарі — Оттава 5:2 (1:2, 2:0, 2:0)

Шайби: 05:24 Хемілтон — 1 (Гудро, Йокіпакка) — 1:0, 11:31 Карлссон — 3 (Хоффман, Брассар — більш) — 1:1, 14:51 Турріс — 4 (Фанеф, Дзінгель — більш) — 1:2, 21:25 Беннетт — 3 (Чіассон, Хемілтон) — 2:2, 30:26 Хемілтон — 2 (Ферланд, Броуді) — 3:2, 49:33 Монахен — 4 (Гудро, Чіассон) — 4:2, 52:19 Фролік — 4 (Беклунд, Ткачак) — 5:2

Воротарі: Елліотт — Хеммонд (Драйджер)

Кидки: 19 (4+8+7) — 33 (11+15+7)

Три зірки: Хемілтон, Елліотт, Чіассон — усі Калгарі

Колорадо — Вінніпег 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

Шайби: 28:29 Маттіас — 2 (Арміа, Морріссі) — 0:1

Воротарі: Варламов — Хатчінсон

Кидки: 37 (6+11+20) — 21 (10+7+4)

Три зірки: Хатчінсон, Маттіас, Арміа — усі Вінніпег

Анахайм — Коламбус 0:4 (0:4, 0:0, 0:0)

Шайби: 10:12 Ганьє — 1 (Хартнелл, Седлак) — 0:1, 10:33 Саад — 2 (Фоліньо, Веренскі) — 0:2, 13:50 Саад — 3 (Фоліньо, Веннебрг) — 0:3, 14:10 Ганьє — 2 (Фоліньо, Веннберг — більш) — 0:4

Воротарі: Гібсон — Бобровський

Кидки: 35 (12+13+10) — 37 (19+8+10)

Три зірки: Саад, Ганьє, Фоліньо — усі Коламбус

Ванкувер — Едмонтон 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Шайби: 31:31 Макдевід — 5 (Лучіч, Ландер) — 0:1, 58:40 Лучіч — 4 (Ларссон) — 0:2

Воротарі: Міллер — Талбо

Кидки: 26 (9+8+9) — 27 (6+12+9)

Три зірки: Талбо (Е), Міллер (В), Макдевид (Е)