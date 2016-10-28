"Детройт" здобув шосту перемогу поспіль у регулярному сезоні НХЛ

"Детройт Ред Вінгс" здобув шосту перемогу поспіль у регулярному чемпіонаті Національної хокейної ліги у ніч п'ятницю, обігравши "Сент-Луїс Блюз".

Матч закінчився перемогою "крил" в серії буллітів - 2:1.

У другому періоді Кевін Шатерник з "Сент-Луїса" відкрив рахунок, але через 11 з половиною хвилин Франс Нільсен відновив рівновагу - 1:1. Перша і третя 20-хвилинки виявилися нерезультативними, так само як і овертайм. В серії булітів командам для визначення переможця знадобилося пробити по 8 кидків. І тільки після цього визначилася перевага "Детройта". Кидок гравця "Сент-Луїса" Дмитра Яшкіна відбив воротар, а Хенрік Зеттерберг приніс "Детройту" перемогу.

В інших матчах дня "Нью-Йорк Айлендерс" програв "Піттсбург Пінгвінз" - 2:4, "Міннесота Вайлд" обіграла "Баффало Сейбрз" - 4:0, "Фінікс Койотіс" були сильнішими за "Філадельфію Флайєрс" - 5:4, "Флорида Пантерс" поступилися "Торонто Мейпл Ліфс" - 2:3, "Тампа-Бей Лайтнінг" програла "Монреаль Канадієнс" - 1:3, "Даллас Старз" програв "Вініпег Джетс" - 1:4, "Нешвіл Предаторз" поступилися "Лос-Анджелес Кінгз" - 2:3, а "Коламбус Блю Джекетс" програли "Сан-Хосе Шаркс" - 2:3.