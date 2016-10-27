НХЛ. "Монреаль" і "Едмонтон" здобули по шостої перемоги поспіль і зміцнилися в якості лідерів конференцій

Команда "Монреаль Кенедіенс" обіграла "Нью-Йорк Айлендерс" з рахунком 3:2, завоювавши свою шосту поспіль перемогу в чемпіонаті Національної хокейної ліги (НХЛ).

Переможний гол за канадців забив захисник Ши Вебер, для якого ця шайба стала вже третьою в сезоні. Тепер в активі "Монреаля" шість перемог у семи матчах сезону і 13 очок в турнірній таблиці. З такими показниками "Монреаль" займає перше місце в Атлантичному дивізіоні, Східної конференції і всьому регулярному чемпіонаті НХЛ.

Лідер Західної конференції "Едмонтон" минулої ночі також здобув шосту перемогу поспіль. "Ойлзерз" обіграли з рахунком 4:1 "Вашингтон Кепіталз" і тепер мають 12 очок в турнірній таблиці.

Нью-Йорк Айлендерс - Монреаль - 2:3 (0:0, 1:1, 1:2)

Шайби: 23:10 Байрон - 0:1, 35:17 Таварес - 1:1, 51:21 Дано - 1:2, 54:16 Зайденберг - 2:2, 57:03 Вебер - 2:3.

Нью-Йорк Рейнджерс - Бостон - 5:2 (0:2, 3:0, 2:0)

Шайби: 00:10 Пастрнак - 0:1, 14:44 Чарнік - 0:2, 29:16 Неш - 1:2, 36:35 Хейес - 2:2, 39:24 Піррі - 3:2, 42:23 Піррі - 4:2, 43:06 Візі - 5:2.

Едмонтон - Вашингтон - 4:1 (0:0, 2:0, 2:1)

Шайби: 27:48 Пулио - 1:0, 37:08 Пулио - 2:0, 40:09 Овечкін - 2:1, 41:25 Марун - 3:1, 49:57 Лучіч - 4:1.

Анахайм - Нешвілл - 6:1 (1:0, 5:0, 0:1)

Шайби: 02:57 Рітчі - 1:0, 24:26 Сілфверберг - 2:0, 29:30 Силфверберг - 3:0, 35:04 Перрі - 4:0, 37:00 Кольяно - 5:0, 39:13 Фаулер - 6:0, 47:43 Вілсон - 6:1.