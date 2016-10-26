"Кременчуг" і "Донбас" виграли матчі Української хокейної ліги

В Кременчузі та Харкові завершилися матч чергового туру регулярного чемпіонату Української хокейної ліги, в яких "Кременчуг" обіграв київський "Дженералз" з рахунком 6:2, а "Витязь" поступився "Донбасу" 1:4, повідомляє офіційний сайт змагань.

У протистоянні "Витязя" і "Донбасу", на відміну від попередньої зустрічі команд, в першому періоді харків'яни нав'язали донеччанам серйозну боротьбу, і не тільки зберегли свої ворота «на замку», але і кілька разів самі гостро атакували ворота Богдана Дяченко. Втім, досягти успіху їм вдалося не одразу. Знайти пролом в захисних редутах опонента першими вдалося донеччанам. У другому періоді двічі ворота Вязовова результативно атакував Роман Благой. А потім ще один нападник першої ланки Олег Шафаренко встановив рахунок 0:3. Уникнути «сухої» поразки "Витязю" вдалося на 35-й хвилині, коли зусиллями Олексія Лазаренка господарі скоротили відставання до двох шайб.

У третьому періоді господарі спробували розвинути успіх, проте спочатку впевнено «в рамці» зіграв Дяченко, а потім на допомогу гостям прийшла штанга. У «Донбасу», у свою чергу міг відзначитися Віктор Захаров, однак на кидок із забійної позиції зреагував воротар. За хвилину до фінального свистка харків'яни пішли ва-банк, знявши воротаря. Однак під час вкидання в зоні «Донбасу» шайба відскочила невдало для господарів, і подолавши весь майданчик, перетнула лінію воріт.

У свою чергу, "Кременчуг" оформив перемогу над "Дженералз", вигравши два періоди з однаковим рахунком 3:1. Владислав Луговий відзначився у другому матчі поспіль, використавши передачу Андрія Башка.

Команди розпочали матч без розвідки. Стартова 20-хвилинка пройшла під знаком боротьби, а по-справжньому гострих моментів було небагато. Першу шайбу в матчі глядачі побачили відразу після перерви. Господарі мали кілька нагод збільшити перевагу, але в підсумку пропустили самі. Підопічні Дмитра Підгурського не розібрали опонентів біля власних воріт, що дозволило Богдану Сакову безперешкодно розстріляти ворота Едуарда Захарченко. Обуренню головного тренера господарів не було меж, але менш ніж через хвилину гнів Дмитра Івановича змінився на радість. Це Сергій Кузьмик точним кидком у дальній кут завершив комбінацію господарів. Ще до заключного перерви кременчуцькій команді вдалося збільшити розрив у рахунку. Ілля Коренчук залишився без уваги опонентів, і накоротке переграв голкіпера киян. Якщо у перерві інтрига в матчі ще жила, то Дмитро Ігнатенко своїм потужним кидком на початку заключного ігрового відрізка зняв всі питання щодо переможця. Капітуляцію тренерський штаб гостей підписав, замінивши основного голкіпера Олега Петрова на Дмитра Березіна. Кияни намагалися переломити хід гри, провокуючи суперників на бійки. Але господарі терпіли, а гості заробляли видалення за видаленням, внаслідок чого рахунок на табло змінився ще тричі. Підопічні Вадима Шахрайчука зуміли ще раз вразити ворота Едуарда Захарченко, але господарі в боргу не залишилися, довівши рахунок до великого. Дублем у більшості відзначився Віталій Кирющенков.

У підсумку – 6:2 – «Кременчуг» повертає собі лідерство у турнірній таблиці, а «Дженералз» зазнали найбільшої поразки в поточному чемпіонаті.

Після сьогоднішнього дня у "Кременчука" 29 очок (14 матчів), "Донбасу" - 28 (12), "Кривбаса" - 25 (12), "Дженералз" - 23 (13), "Білого Барса" - 6 (13) і "Витязя" - 3 (12).

Матч "Білий Барс" - "Кривбас" відбудеться в четвер, 27 жовтня.