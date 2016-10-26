НХЛ. Воротар "Тампи Бей" позбувся двох зубів після кидка суперника (відео)
12:29, 26 жовтня 2016Хокей
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Після кидка від гравця "Торонто" шайба потрапила прямо в обличчя Бену Бішопу.
Бішоп позбувся двох зубів / thehockeynews.com
В матчі Національної хокейної ліги (НХЛ) голкіпер "Тампа Бей Лайтнінг" Бен Бішоп позбувся двох передніх зубів після кидка від гравця "Торонто Мейпл Ліфс" Пітера Холланда.
Читайте такожОдин з найкращих воротарів НХЛ представив новий шолом для матчів Кубка світуЕпізод стався за рахунку 4:0 на користь "Тампи Бей", а матч завершився перемогою "Лайтнінг" 7:3.
Варто відзначити, що, незважаючи на такий удар, Бішоп продовжив гру.
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