НХЛ. Воротар "Тампи Бей" позбувся двох зубів після кидка суперника (відео)

В матчі Національної хокейної ліги (НХЛ) голкіпер "Тампа Бей Лайтнінг" Бен Бішоп позбувся двох передніх зубів після кидка від гравця "Торонто Мейпл Ліфс" Пітера Холланда.

Читайте такожОдин з найкращих воротарів НХЛ представив новий шолом для матчів Кубка світуЕпізод стався за рахунку 4:0 на користь "Тампи Бей", а матч завершився перемогою "Лайтнінг" 7:3.

Варто відзначити, що, незважаючи на такий удар, Бішоп продовжив гру.