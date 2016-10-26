НХЛ: Кросбі повернувся на лід і забив за "Піттсбург" в матчі з "Флоридою"

Лідер діючих чемпіонів НХЛ "Піттсбург Пінгвінз" Сідні Кросбі, який пропустив перші шість ігор чемпіонату через струсу мозку, забив у своєму першому матчі в сезоні. Про це пише Sport Arena.

Гол капітана "Пінгвінз" був забитий під час гри в більшості після пасу Євгенія Малкіна. Після передачі росіянина Кросбі опинився один перед воротами воротаря "Флориди" Джеймса Реймера і переграв його кистьовим кидком.

Кросбі,який раніше мав проблеми з струсами мозку, в минулому році зумів провести на майданчику 80 матчів, забивши в них 36 голів і набравши 85 очок.

Результати матчів дня НХЛ:

Піттсбург — Флорида 3:2 (0:1, 1:1, 2:0)

Шайби: 18:02 Сміт - 0:1, 26:08 Писик - 0:2, 33:31 Кросбі - 1:2, 45:36 Хагелін - 2:2, 49:42 Фер - 3:2.

Бостон - Міннесота 0:5 (0:0, 0:4, 0:1)

Шайби: 25:07 Койл - 0:1, 25:19 Стюарт - 0:2, 30:36 Сутер - 0:3, 36:39 Зукер - 0:4, 55:12 Помінвілль - 0:5.

Нью-Джерсі - Арізона 5:3 (1:1, 2:0, 2:2)

Шайби: 07:04 Мартінук - 0:1, 08:43 Хол - 1:1, 29:40 Хол - 2:1, 34:03 Енріке - 3:1, 47:51 Екман-Ларссон - 3:2, 53:53 Екман-Ларссон - 3:3, 57:59 Зейджак - 4:3, 59:46 Зейджак - 5:3.

Філадельфія — Баффало 4:3 Б (0:0, 0:3, 3:0, 0:0, 1:0)

Шайби: 22:06 Енніс - 0:1, 23:56 Моулсон - 0:2, 35:43 Моулсон - 0:3, 44:30 Конечні - 1:3, 57:04 Шенн - 2:3, 58:09 Штрайт - 3:3.

Детройт - Кароліна 4:2 (3:0, 1:2, 0:0)

Шайби: 04:53 Ванек - 1:0, 11:51 Ларкін - 2:0, 15:55 Ларкін - 3:0, 26:43 Стаал - 3:1, 33:12 Раск - 3:2, 37:04 Атанасіу - 4:2.

Торонто - Тампа-Бей - 3:7 (0:3, 1:1, 2:3)

Шайби: 01:19 Стемкос - 0:1, 07:15 Кіллорн - 0:2, 17:12 Стемкос - 0:3, 27:23 Хедман - 0:4, 39:03 Нюландер - 1:4, 46:45 Кучеров - 1:5, 48:28 ван Рімсдайк - 2:5, 49:47 Меттьюз - 3:5, 55:10 Намєстніков - 3:6, 55:56 Дрюен - 3:7.

Сент-Луїс - Калгарі - 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)

Шайби: 03:54 Уайдмен - 0:1, 10:30 Енгелланд - 0:2, 22:16 Беннетт - 0:3, 45:49 Шеттенкірк - 1:3, 58:49 Гудро - 1:4.

Даллас - Вінніпег - 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

Шайби: 14:37 Рітчі - 1:0, 25:02 Ітт - 2:0, 39:55 Арміа - 2:1, 47:27 Сегін - 3:1, 59:50 Шайфлі - 3:2.

Ванкувер - Оттава - 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)

Шайби: 07:38 Дзингель - 0:1, 42:12 Дзингель - 0:2, 57:41 Пажо - 0:3.

Сан-Хосе - Анахайм 2:1 ВІД (1:0, 0:1, 0:0, 1:0)

Шайби: 07:58 Павелскі - 1:0, 37:49 Вагнер - 1:1, ОТ 01:24 Власіч (Павелскі) - 2:1.

Лос-Анджелес - Коламбус 3:2 ВІД (0:0, 1:2, 1:0, 1:0)

Шайби: 21:31 Саад - 0:1, 33:40 Копітар - 1:1, 34:51 Аткінсон - 1:2, 54:03 Дауті - 2:2, ОТ 01:14 Мартінес - 3:2.