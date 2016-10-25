НХЛ: "Монреаль" переміг вчетверте поспіль та став новим лідером чемпіонату

Команда "Монреаль Кенедіанс" перемогли "Філадельфія Флайерс" з рахунком 3:1 і стала лідером Атлантичного дивізіону і всього регулярного чемпіонату Національної хокейної ліги (НХЛ).

Шайби у складі переможців забили Ши Вебер, Брендан Галлахер і Алєксандр Радулов.

В іншому матчі "Калгарі Флэймс" за булітами переміг "Чикаго Блекхоукс". Ця зустріч відзначилась тим, що в серії булітів воротарі обох команд Корі Кроуфорд ("Чикаго") і Брайан Елліотт ("Калгарі") зробили на двох 13 сейвів поспіль.

Монреаль - Філадельфія - 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)

Шайби: 25:28 Вебер - 1:0, 31:47 Ворачек - 1:1, 53:08 Галлахер (Радулов, Вебер - більш.) - 2:1, 58:57 Радулов - 3:1.

Чикаго - Калгарі - 2:3 Б (0:1, 1:1, 1:0; 0:1)

Шайби: 4:51 Беннетт - 0:1, 21:32 Кейн - 1:1, 26:52 Монахен - 1:2, 44:12 Кемпбелл - 2:2.

Вирішальний булліт: Верстіг (7 раунд).