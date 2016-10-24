В НХЛ відбувся перший матч сезону на відкритому повітрі

"Едмонтон Ойлерс" перемогли "Вінніпег Джетс" з рахунком 3:0 в матчі Національної хокейної ліги (НХЛ), який пройшов на відкритому повітрі.

Традиційно зустрічі на відкритому повітрі в НХЛ проходять в січні-лютому, але в нинішньому сезоні гру "Класики спадщини", де беруть участь лише канадські команди, було вирішено призначити на кінець жовтня.

Через надто сонячну погоду матч розпочався із запізненням на кілька годин, але в підсумку хокеїсти вийшли на лід та провели зустріч. В результаті "Едмонтон" здобув п'яту перемогу в шести матчах сезону, закріпившись на першому місці в Західній конференції та всій лізі.

В інших матчах відзначимо дві перемоги команд з Нью-Йорка, а також успіху 32-річного форварда "Міннесоти" Зака Парізе, який закинув 300-ту шайбу в кар'єрі і став 196-м гравцем НХЛ, якому підкорилася ця позначка.

Результати матчів:

Вінніпег - Едмонтон 0:3 (0:0, 0:3, 0:0)

Шайби: 29:24 Летесту - 0:1, 31:10 Нюрс - 0:2, 37:16 Кассьян - 0:3.

Нью-Йорк Айлендерс - Міннесота 6:3 (0:0, 3:2, 3:1)

Шайби: 21:15 Парізе - 0:1, 24:23 Таварес -1:1, 24:57 де Хаан - 2:1, 27:31 Бойчак - 3:1, 32:37 Парізе - 3:2, 46:29 Квайн - 4:2, 48:35 Хікі - 5:2, 57:12 Нідеррайтер - 5:3, 58:17 Таварес - 6:3.

Нью-Йорк Рейнджерс - Арізона 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)

Шайби: 00:33 Врбата - 0:1, 12:13 Йооріс - 1:1, 25:45 Міллер - 2:1, 36:18 Врбата - 2:2, 41:55 Джирарді - 3:2.

Анахайм - Ванкувер - 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)

Шайби: 00:33 Кольяно - 1:0, 19:27 Хорват - 1:1, 20:18 Фаулер - 2:1, 44:19 Х. Сєдін - 2:2, 51:24 Рітчі - 3:2, 58:43 Перрі - 4:2.