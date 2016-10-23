"Донбас" переміг "Кривбас" в центральному матчі туру Української хокейної ліги

Сьогодні в чемпіонаті УХЛ були зіграні два матчі.

Донецький "Донбас" з рахунком 2:0 переміг криворжский "Кривбас" в центральному матчі туру Української хокейної ліги (УХЛ) і вийшов на друге місце в турнірній таблиці. Забитими шайбами за "Донбас" відзначилися Євген Нікіфоров та Олег Шафаренко. В іншому матчі дня київські "Дженералз" розгромили аутсайдера чемпіонату харківський "Вітязь" 8:1. Донбас - Кривбас - 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) Шайби: 34:00 Нікіфоров (Р. Благой) - 1:0; 57:50 Шафаренко (Р. Благий, Хакімов) - 2:0. Дженералз - Вітязь - 8:1 (3:0, 4:1, 1:0) Шайби: 06:44 Бондаренко (Скрипець, Цыпнятов) - 1:0; 14:22 Лялька (Мушников, Афанасьєв - більш.) - 2:0; 15:35 Тимченко (Лиманський, Коляда) - 3:0; 27:19 Лялька (Тимченко, Коляда) - 4:0; 30:55 Лиманський (Коляда, Тимченко) - 5:0; 32:38 Шаманський (Безуглий, Бондаренко) - 6:0; 36:02 Басков (Лялька, Мушников - більш.) - 7:0; 37:09 Єфремов (Лазаренко) - 7:1; 47:43 Цыпнятов (Костюк) - 8:1.

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