Лідер чемпіонату НХЛ "Ванкувер" програв вперше в сезоні

Несподіваний лідер старту регулярного чемпіонату Національної хокейної ліги "Ванкувер Кенакс" зазнав першої поразки в сезоні, поступившись у своєму п'ятому матчі "Лос-Анджелес Кінгс" з рахунком 3:4 в овертаймі.

Примітно, що в нинішньому сезоні "Ванкувер" тричі здобував вольові перемоги, причому в матчі з "Калгарі" канадці виграли, поступаючись 0:3. У зустрічі з "Кінгс" лідери чемпіонату знову програвали 0:3 і змогли відігратися. Однак у серії булітів точнішими були господарі майданчика.

В інших матчах відзначимо перемогу "Чикаго" над "Торонто", а з нею шосту шайбу в сезоні словака Ріхарда Паніка. Цей гол дозволив "Блекхокс" перевести матч в овертайм, а також вивів гравця на перше місце у списку найкращих бомбардирів чемпіонату.

Результати матчів:

Лос-Анджелес — Ванкувер 4:3 Б (2:0, 1:2, 0:1, 0:0, 1:0);

Чикаго — Торонто 5:4 Б (1:1, 1:2, 2:1, 0:0, 1:0);

Вашингтон — Нью-Йорк Рейнджерс 2:4 (2:0, 0:3, 0:1);

Бостон — Монреаль 2:4 (0:0, 0:2, 2:2);

Філадельфія — Кароліна 6:3 (0:0, 4:3, 2:0);

Оттава — Тампа-Бей 1:4 (0:0, 1:2, 0:2);

Флорида — Колорадо 5:2 (0:1, 2:0, 3:1);

Детройт — Сан-Хосе 3:0 (0:0, 2:0, 1:0);

Нью-Джерсі — Міннесота 2:1 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 1:0);

Нешвілл — Піттсбург 5:1 (1:1, 4:0, 0:0);

Даллас — Коламбус 0:3 (0:0, 0:1, 0:2);

Калгарі — Сент-Луїс 4:6 (0:1, 2:3, 2:2).