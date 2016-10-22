"Кременчуг" виграв у "барсів" і знову вийшов на перше місце УХЛ

У Кременчуці завершився матч Української хокейної ліги, в якому «Кременчуг» приймала білоцерківський «Білий Барс», та виграв з рахунком 6:1, повідомляє прес-служба "Кременчука".

Незважаючи на статус фаворита і велику перевагу, кременчужани першими пропустили шайбу вже на другій хвилині матчу. Гол Максима Разумова довго залишався єдиним у поєдинку – воротар гостей Віталій Власенко ніяк не давав розпечатати свої ворота, але і він був безсилий на 20-ій хвилині, коли захисник господарів Дмитро Ігнатенко в більшості 5 на 3 зрівняв рахунок 1:1 після першого періоду.

Гол «у роздягальню» негативно вплинув на білоцерківців і в другому періоді «Кременчуг» закинувши чотири шайби, зняв питання про переможця. Відзначилися Дмитро Чернишенко, Севастян Карпенко, Ілля Коренчук та Владислав Луговий (в меншості). При рахунку 5:1 головний тренер «барсів» Костянтин Буценко змінив воротаря – на лід вийшов на Юрій Краснопольський.

У третьому періоді Артем Гніденко влучним кидком поставив крапку у матчі 6:1

8-а шайба Іллі Коренчука дозволила йому вийти на перше місце серед снайперів і бомбардирів УХЛ (18 очок).

Крім того, гол Севастьяна Карпенко став ювілейним для кременчужан в нинішньому чемпіонаті – 50-им. Всього у них стало 53 – кращий показник поки що в лізі. У «Донбасу» - 49.

Таким чином, кременчужани після 13 ігор набрали 26 очок і очолили турнірну таблицю ВХЛ, обігнавши на один бал «Кривбас». Криворіжці завтра зіграють у гостях проти «Донбасу», в активі якого 22 очки.