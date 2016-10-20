"Кривбас" здолав "Дженералз" і став одноосібним лідером УХЛ

Обігравши в матчі 12-го туру «Дженералз», команда Олександра Куликова "Кривбас" з Кривого Рогу повернула собі першу сходинку турнірної таблиці, повідомляє офіційний сайт Української хокейної ліги.

Матч завершився з рахунком 2:0.

Відкрити рахунок командам вдалося лише наприкінці 50-ї хвилини.

Свою сильну сторону у всій красі продемонстрував "Кривбас", який до матчу проти «Дженералз» підійшов з найкращим відсотком реалізації більшості (25,86%). І підопічні Вадима Шахрайчука в цьому переконалися. Результативну атаку, граючи у форматі «5х4», почав Селянин, підтримав Черненко, а замкнув Німенко.

А коли до кінця зустрічі залишалося трохи менше чотирьох хвилин питання про переможця зняв Толканов, який ефектно переграв Петрова після передачі Секірко.

Як результат, «Кривбас» здобув другу «суху» перемогу у чемпіонаті сезону 2016/17 і повернув собі лідерство у турнірній таблиці.

«Кривбас» Кривий Ріг – «Дженералз» Київ– 2:0 (0:0, 0:0, 2:0).

Шайби: 1:0 Німенко (Селянин, Черненко), 49:49-бол, 2:0 Толканов (Секірко), 56:20.