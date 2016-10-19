"Донбас" і "Кременчуг" здобули гостьові перемоги в матчах УХЛ

У Білій Церкві та Харкові відбулися матчі чергового ігрового дня Української хокейної ліги, в яких "Білий Барс" був розгромлений гостями з донецького "Донбасу" - 2:9, а "Витязь" поступився "Кременчуку" - 1:3, повідомляє офіційний сайт турніру.

У Білій Церкві гості мали велику перевагу протягом 40 хвилин ігрового часу, вигравши два періоди з загальним рахунком 7:0. Цікаво, що ніхто з гравців донеччан не зробив навіть дубль - шайби закидали різні гравці. Голи на рахунку Нікіфорова, Шафаренко, Захарова, Свищева, Бабинця, Большакова і Рамазанова. У третьому періоді Ромащенко розмочив рахунок - 1:7, але Хакімов та Мазур у відповідь довели перевагу "Донбасу" до "+8" - 9:1. І тільки Разумов в кінцівці матчу забив другий гол у складі "Білого Барса".

У Харкові боротьба була куди більш наполеглива. Перший і третій періоди завершилися внічию, а вирішальною у матчі стала друга 20-хвилинка. Після безрезультатного першого періоду у другому гравці "Кременчука" Гриценко і Кузьмик оформили перевагу гостей в "+2". У заключному періоді Ісаєнко довів перевагу гостей до 0:3, але потім Лазаренко зумів реалізувати більшість і розмочити рахунок - 1:3.

Таким чином, після чергових матчів у турнірній таблиці УХЛ у "Кременчука" 23 очки (12 матчів), "Донбасу" та "Кривбаса" по 22 (10 ігор), "Дженералз" - 20 (10), "Білого Барса" - 6 (12), "Витязя" - 3 (10).

12-й тур УХЛ завершиться в четвер, 20 жовтня, матчем "Кривбас" - "Дженералз".