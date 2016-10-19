ХК "Донбас" розірвав контракт з нападаючим Демянюком

Хокейний клуб Донбас розірвав контракт з нападником Дмитром Демянюком за обопільною згодою сторін, повідомляється на офіційному сайті донецької команди.

У поточному сезоні чемпіонату України 28-річний форвард провів у светрі "Донбасу" чотири матчі, в яких зробив чотири результативні передачі.

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"ХК "Донбас" спільно з уболівальниками дякує Дмитру за гру в команді і бажає успіхів у подальшій кар'єрі!", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, на даний момент "Донбас" йде на 4-му місці в турнірній таблиці Української хокейної ліги, набравши 19 очок в 9 матчах. Разом з тим, за втраченими очками донеччани ділять 1-2-е місця з "Кривбасом" з Кривого Рогу.