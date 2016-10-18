"Рейнджерс" обіграв "Сан-Хосе" у найвидовищнішому матчі дня НХЛ

У ніч на вівторок за київським часом в північноамериканській Національній хокейній лізі відбулися чотири матчі, найбільш видовищним з яких виявився поєдинок "Нью-Йорк Рейнджерс" і "Сан-Хосе Шаркс", повідомляє офіційний сайт ліги.

Матч завершився з рахунком 7:4.

Цікаво, що у складі "рейнджерів" ніхто не зробив навіть дубля - всі сім шайб забивали різні гравці.

Доля матчу була вирішена у другому періоді. Після рівної першої 20-хвилинки (1:1) і малорезультативної другої (3:1) у заключному періоді команди закинули сім шайб на двох, а "Рейнджерс" не тільки зберіг, але і збільшив на один гол свою перевагу.

Центрфорвард нью-йоркської команди Кріс Крайдер, Перша зірка матчу, набирає очки у третій грі поспіль (3+3). Шість очок у стартових трьох поєдинках останній раз гравець «Рейнджерів» набирав в сезоні-1992/93, а три стартові зустрічі з мінімум двома очками в кожній хокеїст клубу проводив у сезоні 1990/91. Що цікаво, Крайдер вперше в кар'єрі забив у трьох матчах поспіль, хоча в НХЛ проводить вже п'ятий сезон.

В інших матчах дня "Піттсбург" програв "Колорадо" в овертаймі 3:4, "Детройт" обіграв "Оттаву" - 5:1, а "Вінніпег" поступився "Бостону" 1:4.