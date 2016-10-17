"Кривбас" переміг "Кременчук" та очолив турнірну таблицю УХЛ

Криворізький "Кривбас" став новим лідером Української хокейної ліги після вчорашніх матчів чемпіонату.

"Кривбас" вдома обіграв у серії булітів "Кременчуг", а в зустрічі аутсайдерів "Білий Барс", виграючи під час матчу у "Вітязя" 5:1, насилу зміг утримати перемогу - 7:6.

Таким чином, "Кривбас", який виграв у восьми з десяти матчів сезону, з 22 очками очолив турнірну таблицю. Далі йдуть "Кременчуг" (11 матчів, 20 очок), київські "Дженералз" (10 матчів, 20 очок) і донецький ХК "Донбас" (9 матчів, 19 очок).

Кривбас - ХК Кременчуг - 4:3 Б (1:1, 1:1, 1:1, 0:0)

Шайби: 10:21 Савченко (Толканов, Секірко) - 1:0; 16:36 Т. Гриценко (Башко) - 1:1; 34:44 Гніденко (Кірющенков, Петранговський - більш.) - 1:2; 36:51 Магерів (Черненко, Німенко - більш.) - 2:2; 50:58 Янішевський (Бойків) - 2:3, 55:21 Селянин - 3:3.

Витязь - Білий Барс - 6:7 (1:5, 3:2, 2:0)

Шайби: 03:49 Разумов (Дворецький) - 0:1; 06:17 Козієнко (Разумов) - 0:2; 11:14 Разумов - 0:3; 12:22 Лєсніков (Ромащенко, Печерських) - 0:4; 18:10 Лазаренка (Ханін, Кривда) - 1:4; 19:11 Лєсніков (менш.) - 1:5; 20:55 Максименко (Матвієнко) - 2:5; 24:10 Максименко (Єловіков, Посєвін) - 3:5; 24:57 Козієнко (Разумов, Дворецький) - 3:6; 30:38 Єловіков (Посєвін, Сірченко) - 4:6; 36:29 Дворецький - 4:7; 45:38 Посєвін (Кривда) - 5:7; 50:30 Лазаренко (Ханін, Єловіков) - 6:7.