"Донбас" програв "Дженералз" у центральному матчі 11-го туру УХЛ

У Дружківці (Донецька область) завершився матч 11-го туру Української хокейної ліги, в якому "Донбас" приймав київський "Дженералз" і програв супернику зі столиці з рахунком 2:3, повідомляє офіційний сайт змагань.

Доля матчу була вирішена у заключній третій 20-хвилинці.

Кияни відкрили рахунок у середині першого періоду, коли на 10-й хвилині точний кидок вдався Ляльку. Втім, за 15 секунд Захаров зрівняв рахунок. А в середині другого періоду, на 33-й хвилині, Роман Благой вивів "Донбас" вперед.

Гості вирішили долю матчу в третьому періоді. Безуглий зрівняв рахунок на 44-й хвилині, а на 51-й Безуглий зробив дубль і приніс перемогу своїй команді. У дев'ять з невеликим хвилин що залишилися жодній команді не вдалося вразити ворота суперника.

Таким чином, "Дженералз" зумів набрати 20 очок, наздогнати "Кривбас" за набраними балами і обійти "Донбас" (19) в турнірній таблиці.

Ще два матчі туру - "Кривбас" проти "Крменчука" і протистояння аутсайдерів турнірної таблиці "Витязь" проти "Білого Барса" відбудеться в неділю, 16 жовтня.