Форвард "Едмонтона" Макдейвід набрав по три очки в перших двох матчах сезону НХЛ і повторив рекорд Гретцкі

Кращим гравцем чергового дня регулярного чемпіонату Національної хокейної ліги став гравець канадського "Едмонтон Олйлерз" Коннор Макдейвід, повідомляє офіційний сайт турніру.

Гравець знову набрав три (гол і дві передачі) очки і допоміг "Ойлерс" вдруге поспіль виграти Битву за Альберту у "Калгарі Флеймс".

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У п'ятницю "Ойлерс" перемогли з рахунком 5:3, перед цим у середу вони взяли верх 7:4.

Після двох матчів сезону на рахунку першого номера драфту-2015 три голи і три передачі. Згідно з даними Elias Sports Bureau, в останній раз хокеїст "Едмонтона" набрав шість очок в перших двох матчах регулярки в 1987 році. Їм був легендарний Уейн Гретцкі (1+5).

НХЛ. 14 жовтня.

Нешвілл Предаторз – Чикаго Блекхоукс - 3 : 2

Калгарі Флеймз - Эдионтон Ойлерс - 3:5

Лос-Анджелес Кінг - Філадельфія Флайєрс - 2:4