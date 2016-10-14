Маршан набрав 5 очок і став головним героєм другого ігрового дня НХЛ нового сезону

Нападник "Бостон Брюїнз" Бред Маршан набрав п'ять очок у першому матчі нового сезону НХЛ 2016/17 для своєї команди, у якому "ведмеді" виграли у "Коламбус Блю Джекетс" з рахунком 6:3, повідомляє офіційний сайт ліги.

Маршан почав грати з того моменту, де закінчив на Кубку світу. У п'ятницю, рівно за два тижні після того, як у складі збірної Канади він закинув чемпіонську шайбу у ворота збірної Європи, Маршан допоміг "Брюїнз" відіграти дефіцит в дві шайби після першого періоду, організувавши п'ять шайб (два голи, три передачі) у ворота голкіпера "Джекетс" росіянина Сергія Бобровського. Остання шайба, єдина, до якої Маршан не доклав руку, була закинута в порожні ворота. Варто відзначити, що всі шайби "Бостон" забивав в рівних складах.

Два голи і передача на рахунку Девіда Беккеса, який діяв на позиції центрфорварда першої ланки замість Патріса Бержерона, який пропускав через травму зустріч. На правому краю першої ланки грав Давід Пастрнак, що набрав чотири (2+2) очки.

Маршан став 14-м гравцем в історії НХЛ, який набрав п'ять очок у першому матчі сезону і першим з 2013 року, коли це зробив Томас Ванек. Останнім хокеїстом "Бостона", кому вдалося це зробити, в 1973 році був легендарний Філ Еспозіто.

НХЛ. 13 жовтня.

Даллас Старз – Анахайм Дакс 4:2

Сент-Луїс Блюз – Міннесота Уайлд 3:2

Вінніпег Джетс – Кароліна Харрікейнз 5:4 ОТ

Піттсбург Пінгвінз – Вашингтон Кепіталз 3:2 Б

Тампа-Бей Лайтнінг – Детройт Ред Уінгз 6:4

Флорида Пантерз – Нью-Джерсі Девілз 2:1 ОТ

Баффало Сэйбрз – Монреаль Канадієнс 1:4

Нью-Йорк Рейнджерс – Нью-Йорк Айлендерс 5:3

Коламбус Блю Джекетс – Бостон Брюїнз 3:6