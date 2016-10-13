"Кременчук" розгромив "Витязь" в останньому матчі туру УХЛ

У Кременчуці відбувся заключний матч 10-го туру регулярного чемпіонату Української хокейної ліги, в якому "Кременчук" приймав харківський "Витязь" і здобув впевнену перемогу з рахунком 6:0.

Господарі майданчика мали перевагу по ходу всього матчу і виграли кожний з трьох періодів.

Рахунок в матчі на 8-й хвилині відкрив Коренчук, а на 16-й Слиш реалізував більшість і подвоїв перевагу господарів поля. У другому періоді, на 34-й хвилині, Карпенко довів рахунок до великого. А в заключній 20-хвилинці Башко, Кирющенков і Васильєв довершили разром харків'ян.

Таким чином, "Кременчук" зміг повернутися у групу лідерів чемпіонату, в той час як "Витязь", як і раніше ділить передостаннє-останнє місця в таблиці.

Лідером УХЛ залишається "Кривбас" (9 ігор, 20 очок) 2-3 місця ділять "Донбас" (8, 19) та "Кременчуг" (10, 19), на 4-му місці йде "Дженералз" (9, 17), а замикають таблицю "Витязь" (8, 3) та "Білий Барс" (10, 3).

11-й тур стартує у суботу, 15 жовтня, матчем "Донбас" - "Дженералз".