Кращий бомбардир в історії НХЛ Гретцькі став віце-президентом клубу "Едмонтон Ойлерс"
Легендарний канадський хокеїст увійшов в керівництво компанії Oilers Entertainment Group, яка володіє самим клубом.
Уейн Гретцькі буде займати посаду віце-президента компанії Oilers Entertainment Group, яка володіє самим клубом, повідомляє офіційний сайт ліги.
Про це було оголошено напередодні першого матчу Едмонтона в новому сезоні НХЛ, в якому Ойлерс обіграли Калгарі з рахунком 7:4.
«Це хороша організація. Я дуже радий повернутися сюди і бути частиною цієї організації», — заявив Гретцькі.
«Ми завжди знали, що Едмонтон — його будинок. Його повернення назрівало вже давно. Ми раді знову вітати Уейна в клубі, де почалася його легендарна кар'єра», — заявив власник клубу Деріл Катц.
Уейн Гретцкі виступав за Едмонтон Ойлерс з 1978 по 1988 роки і 4 рази вигравав з клубом Кубок Стенлі. Уейн Гретцкі є кращим бомбардиром і асистентом в історії НХЛ.