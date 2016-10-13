Ювілейний 100-й чемпіонат НХЛ відкрився з бомбардирского рекорду новачка "Торонто"

Минулої ночі в Національній хокейній лізі відкрився ювілейний 100-й сезон Національній хокейній лізі (НХЛ).

У першому матчі чемпіонату "Оттава Сенаторс" в овертаймі виграла у "Торонто Мейпл Ліфс" з рахунком 5:4, причому новачок "Торонто", перший номер останнього драфту НХЛ, Остон Меттьюз забив чотири шайби.

Цим досягненням хокеїст увійшов в історію НХЛ, оскільки раніше три гравці у своїх перших матчах ліги оформляли хет-трики, проте чотири голи відбулися вперше.

В інших матчах дня перемоги здобули "Оттава", "Сент-Луїс", "Едмонтон" і "Сан-Хосе".

Оттава - Торонто - 5:4 ОТ (2:2, 1:2, 1:0, 1:0)

Шайби: 08:21 Меттьюз (Хаймен, Нюландер) - 0:1, 10:26 Райан (Карлссон, Сміт) - 1:1, 12:49 Карлссон (Брассар, Райан) - 2:1, 14:18 Меттьюз - 2:2, 21:25 Меттьюз (Райллі) - 2:3, 37:52 Брассар - 3:3, 39:57 Меттьюз (Нюландер, Гардінер) - 3:4, 46:45 Турріс (Стоун) - 4:4, ОТ 00:37 Турріс(Стоун, Карлссон) - 5:4.

Чикаго - Сент-Луїс - 2:5 (1:0, 1:2, 0:3)

Шайби: 04:38 Паник (Тейвз, Хосса) - 1:0, 24:52 Шеттенкірк (Пьєтранджело, Стін) - 1:1, 33:57 Хартман (Мотта, Крюгер) - 2:1, 39:28 Тарасенко (Счастни, Шеттенкірк) - 2:2, 40:55 Счастны (Тарасенко, Шеттенкірк) — 2:3, 58:54 Тарасенко (Счастни, Стін) - 2:4, 59:41 Апшолл і 2:5.

Едмонтон - Калгарі - 7:4 (3:1, 2:2, 2:1)

Шайби: 01:01 Маруни (Драйзайтль) - 1:0, 01:46 Чіассон (Стейджан, Боума) - 1:1, 05:34 Пітлік (Ларссон, Расселл) - 2:1, 15:12 Кассьян (Клефбом, Макдэвид) - 3:1, 28:26 Брауера - 3:2, 30:51 Фролік (Беклунд, Джиордано) - 3:3, 32:17 Макдэвід (Секера, Расселл) - 4:3, 34:33 Макдэвид - 5:3, 49:00 Пулюярви 6:3, 51:29 Уайдмен (Броуді, Бэклунд) - 6:4, 58:38 Еберле (Нюрс) - 7:4.

Сан-Хосе - Лос-Анджелес - 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)

Шайби: 01:22 Тоффолі (Копітар, Дауті) - 0:1, 14:05 Кутюр (Павелскі, Торнтон) - 1:1, 43:20 Бернс (Донський, Кутюр) - 2:1.