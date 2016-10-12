"Донбас" розтрощив "Білий Барс" у матчі чемпіонату УХЛ

У Білій Церкві завершився матч чергового туру регулярного чемпіонату Української хокейної ліги, в якому "Білий Барс" приймав донецький "Донбас" і програв з рахунком 0:8, повідомляє офіційний сайт турніру.

Гості вирішили долю матчу вже в стартовому періоді, коли забив п'ять голів.

Донеччани відкрили рахунок вже на 2-й хвилині завдяки голу Большакова. На 4-й і 16-й хвилинах Свіщев зробив дубль, на 19-й Добров довів рахунок до 4:0, а на 20-й хвилині Большаков, в свою чергу, зробив дубль - 5:0.

Надалі матч проходив більш спокійно. Домігшись великої переваги донеччани у другому періоді обмежилися одним голом, який забив Єгоров на 22-й хвилині. А в третьому періоді, на 44-й хвилині Большаков зробив хет-трик, а на 57-й хвилині Єгоров - дубль.

Таким чином, "Донбас" набрав 16 очок в 7 іграх і обігнав "Кременук" у боротьбі за 3-4 місця. За втраченими очками "Донбас" є лідером чемпіонату, випереджаючи "Кривбас" з Кривого Рогу на 2 очки (20 очок у 9 іграх) та столичний "Дженералз" на 5 балів (17 у 9).

"Білий Барс", як і раніше ділить останнє місце в турнірній таблиці УХЛ з харківським "Вітязем" - по 3 очки в 9 матчах.