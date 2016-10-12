Знаменитий український хокеїст Федотенко оголосив про завершення кар'єри

Один з найкращих хокеїстів в історії України Руслан Федотенко прийняв рішення завершити кар'єру. Про це повідомляє Sport Arena, посилаючись на офіційний сайт Профспілки хокеїстів НХЛ.

37-річний уродженець Києва провів в НХЛ 11 сезонів, починаючи з 2000 року, коли він у якості вільного агента став гравцем "Філадельфія Флайєрс". Він двічі виграв Кубок Стенлі - у 2004 році з "Тампа Бей Лайтнінг" і в 2009 році з "Піттсбург Пінгвінз". Крім цих клубів, Федотенко виступав в НХЛ за "Нью-Йорк Айлендерс" і "Нью-Йорк Рейнджерс", а останні два сезони провів у клубі АХЛ "Айова Уайлд".

"Згадуючи свою кар'єру, я дійсно розумію, як мені пощастило виступати на найвищому рівні і виграти Кубок Стенлі навіть не один, а два рази. Крім того, на своєму шляху я знайшов багато друзів", - заявив Федотенко.

"Буду безмежно вдячний клубу "Філадельфія Флаєрс", який дав мені шанс проявити себе на цьому рівні. Вони повірили в мене і надали можливість досягти цих висот. Дякую іншим чотирьом клубам НХЛ, в яких мені пощастило грати", - додав український форвард.

Також зазначимо, що в сезонах 2012/13 та 2013/14 Федотенко виступав за ХК "Донбас". Граючи за збірну України, форвард брав участь в Олімпійських Іграх 2002 року у Солт-Лейк Сіті.