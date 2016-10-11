"Дженералз" програв "Кривбасу" в матчі за лідерство в УХЛ

У Білій Церкві (Київська область) завершився матч лідерів Української хокейної ліги, в якому столичний "Дженералз" приймав "Кривбас" з Кривого Рогу і програв з рахунком 3:4, повідомляє офіційний сайт ліги.

У цьому матчі зустрічалися команди, які займають 1-2 місця в турнірній таблиці змагань.

До гри, і у киян, і у їх суперників було по 17 очок при 8 проведених матчах.

Перший період в свій актив сміливо можуть занести гості. Підопічні Олександра Куликова на тлі опонентів виглядали куди впевненіше, і змушували суперника часто фолити. В результаті чергової необережної дії, двохвилинний штраф отримав Кирило Жовнір. Криворіжці чисельною більшістю скористались миттєво – Караульщук результативно завершив комбінацію за участю Катрича і Алексюка. Розвинути успіх у першій 20-хвилинці гостям не вдалося, хоча кінцівку періоду вони проводили також в більшості.



Гравці «Дженералз» у перерві констатували, що досягти позитивного результату у першій третині матчу їм завадила власна не сконцентрованість. Звідси і велика кількість непотрібних вилучень, і погана реалізація моментів. Очевидно, паузу в ігровому часу тренерський штаб господарів використовував на повну. Адже у другому періоді кияни заграли агресивніше і змогли втілити свою перевагу в забиті шайби. Зрівняв рахунок Толкунов, якому вдався блискучий дальній кидок. Спроби «Кривбасу» знову схилити чашу терезів на свою користь увінчувалися невдачами – більшу частину їх припиняли спроб захисники «Дженералз», відчайдушно блокуючи кидки суперника. А ось в атаці столичний клуб досяг успіху – Мушников переграв Безхлібного після передачі від Сакова. Варто відзначити, що обидві шайби хокеїсти «Дженералз» закидали при своїй чисельній перевазі. Під кінець другого періоду їх ігрова переваау була настільки явною, що навіть в рівних складах їм вдалося знову вразити ворота суперника. Шайбу в свій актив записав Ципнятов.

У третьому періоді гра складалася вже під диктовку команди з Кривого Рогу. Спочатку Караульщук асистував Слюсарю, який скоротив відставання в рахунку. А зрівняли рахунок підопічні Олександра Куликова після помилки столичних хокеїстів. Селянин перехопив шайбу і блискуче реалізував вихід один на один з Петровим.

"Дженералз" втратив впевненість, і знову почав сипати вилученнями. Чисельна більшість зіграла на руку «Кривбасу», і Магерів за п'ять хвилин до кінця основного часу встановив остаточний рахунок.

У підсумку - 4:3, «Кривбас» здобув вольову перемогу над «Дженералз» і одноосібно очолив турнірну таблицю. У команди з Кривого Рогу на рахунку 20 балів, у киян - 17. Лідером таблиці за втраченими очками, як і раніше залишається "Донбас" у якого 16 очок при 7 проведених іграх.

Інші матчі туру відбудуться в середу, 12 жовтня.

«Дженералз» – «Кривбас» 3:4 (0:1; 3:0; 0:3)

Голи: 0:1 Караульщук (Катрич, Алексюк), 13:40 - бол., 1:1 Толкунов (Лялька, Мушников), 21:57 - бол., 2:1 Мушников (Саків, Басков), 25:04 - бол., 3:1 Ципнятов (Басков, Лялька) 36:53, 3:2 Слюсар (Караульщук), 47:34, 3:3 Селянин 52:26, 3:4 Магерів (Караульщук, Слюсар) 55:02 - бол.