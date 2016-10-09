"Донбас" змістив "Кременчуг" з першого місця в турнірній таблиці УХЛ

Донецький "Донбас" переміг "Кременчуг" з рахунком 3:1 у центральному матчі туру Української хокейної ліги (УХЛ).

Шайби у складі переможців закинули Микита Буценко, Всеволод Толстушко та Денис Кочетков. За гостей голом відзначився Олександр Дегтярьов.

В інших матчах туру перемоги здобули "Дженералз" і "Кривбас", які тепер мають по 17 очок в активі і ділять лідерство в турнірній таблиці УХЛ. Однак тіньовим лідером, як і раніше, залишається "Донбас", який набрав 16 очок, але зіграв на один матч менше за своїх конкурентів.

"Кременчуг", який до цього був лідером чемпіонату, опустився на четверте місце. Далі слідують "Вітязь" і "Білий Барс".

Донбас - ХК Кременчуг - 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Шайби: 08:51 Буценко (Нікіфоров, Благой) - 1:0; 18:51 Толстушко (Гаврик, Бабинець - більш.) - 2:0; 43:52 Дегтярьов (Ісаєнко, Коренчук) - 2:1; 56:48 Кочетков (Буценко, Большаков) - 3:1.

Дженералз (Київ) - Білий Барс (Біла Церква) - 5:2 (1:1, 0:1, 4:0)

Шайби: 08:06 Разумов (Козієнко) - 0:1; 14:35 Мушников (Басков, Толкунов) - 1:1; 35:11 Сухонос (Люльчук, Разумов) - 1:2; 49:47 Бондаренко (Мушніков, Шпак) - 2:2; 50:23 Лялька (Саков, Басков) - 2:3; 55:18 Лиманський (Бондаренко, Мушніков) - 2:4; 55:36 Саков (Басков, Лялька) - 2:5.

Вітязь (Харків) - Кривбас (Кривий Ріг) - 3:4 (1:1, 1:1, 1:2)

Шайби: Рябенко (Слюсар, Вал. Алексюк — менш.) - 0:1; 17:56 Посєвін (Єловіков, Попов - більш.) - 1:1; 26:33 Єловіков (Посєвін, Миколенко) - 2:1; 32:14 Александров (Вал. Алексюк, Караульщук - більш.) - 2:2; 44:23 Німенко (Рябенко, Селянин - більш.) - 2:3; 49:15 Лазаренко (Ханін) - 3:3; 57:04 Катрич (Селянин - менш.) - 3:4.