Харківський "Витязь" відмовився від послуг трьох захисників, натомість підписав двох новачків

Харківський клуб Української хокейної ліги "Витязь" здійснив перебудову в захисній лінії, відзаявивши трьох гравців і дозаявивши на нинішній сезон двох хокеїстів, повідомляє офіційний сайт УХЛ.

Клуб відзаявив трьох захисників - Олега Новікова, не зігравшого після своєї дозаявки жодної гри, Романа Пантелеймонова (2 матчі, 0 очок) і Володимира Оксененко (3 гри, 2+1 очок).

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Контракт з «Вітязем» підписав 22-річний захисник Валентин Сірченко (зріст – 176 см, вага – 80 кг, хват лівий), який встиг провести в цьому сезоні в складі «Кременчука» одну гру. Раніше у складі «Кременчука» Сірченко ставав срібним і бронзовим призером чемпіонату України в сезонах 2014/2015 і 2015/2016 відповідно. Виступав у збірних України до 18 і до 20 років.

Також клуб підписав контракт з 28-річним Денисом Завгородько (зріст – 181 см, вага – 82 кг, хват лівий). У попередньому сезоні він вже виступав у складі«Витязя» (5 ігор, 4+6 очок). Ставав володарем бронзових медалей чемпіонатів України в сезонах 2005/2006, 2007/2008.

Як повідомляв УНІАН, на даний момент "Витязь" займає передостаннє 5-е місце в турнірній таблиці УХЛ, набравши в 6 матчах 3 очки. Стільки ж набрав й "Білий Барс" (Біла Церква), але у команди з Київської області 8 проведених матчів у нинішньому сезоні УХЛ.