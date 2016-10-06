Форвард "Едмонтона" став наймолодшим капітаном в історії НХЛ
Коннор Макдевід отримав настільки серйозну довіру у віці 19 років.
Канадський форвард команди "Едмонтон Ойлерс" Коннор Макдевід став наймолодшим капітаном в 100-річної історії Національної хокейної ліги (НХЛ). Про факт призначення 19-річного хокеїста капітаном повідомив офіційний сайт клубу.
Раніше наймолодшим капітаном в НХЛ був швед Габріель Ландеског, який три роки тому отримав капітанську нашивку "Колорадо Евеланш" також у 19 років.
Зазначимо, що Макдевід був обраний "Едмонтон" під 1-м номером драфта НХЛ в 2015 році. У минулому сезоні він провів за канадський клуб 45 матчів у НХЛ, забивши 16 голів і віддавши 32 передачі.
Крім того, в травні 2016 року форвард у складі збірної Канади став переможцем чемпіонату світу в Росії.
"Едмонтон Ойлерс" з 1984 по 1990 рік п'ять разів вигравав Кубок Стенлі. Останні 10 сезонів команда жодного разу не брала участь в плей-офф НХЛ.